Recite e gite, sì a foto e video ma online solo con il consenso di Francesca Lascialfari

3' di lettura

Uno dei temi più caldi sulla tutela della riservatezza degli alunni è collegata all’uso di strumenti elettronici (tablet, smartphone e altri) e dei social media in ambito scolastico. Oltre all’evidente rischio di diffusione incontrollata di immagini non autorizzate dagli inconsapevoli “attori”, da parte degli studenti attraverso i noti canali comunicativi a larga diffusione, si tratta di stabilire come poter eventualmente utilizzare immagini e video prodotti in contesti scolastici anche qualora autorizzati per fini didattici.

È noto che la diffusione tra i ragazzi, in età pre-adolescenziale, di strumenti per la ripresa visiva e sonora può produrre comportamenti pregiudizievoli nei confronti sia dei coetanei che del personale della scuola: eventuali registrazioni possono essere effettuate esclusivamente nell’ambito di un progetto didattico-educativo e potranno riguardare soltanto momenti positivi della vita scolastica.

Il vademecum del Garante

In più, come sottolineato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel vademecum “La scuola a prova di privacy” gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica, «in ogni caso, non possono diffondere o comunicare sistematicamente i dati di altre persone (ad esempio, pubblicandoli su Internet) senza averle prima informate adeguatamente e averne ottenuto l’esplicito consenso».

Da un lato, dunque, occorre che le famiglie educhino adeguatamente i figli ad un uso consapevole dei device, dall’altro la scuola dovrà porre in essere tutte le azioni preventive dirette a scongiurare gli illeciti, fissando limiti e modalità di utilizzo dei dispositivi elettronici a scuola mediante un regolamento di istituto e idonee circolari esplicative da far conoscere a studenti e famiglie con le modalità indicate dalla legislazione vigente (pubblicazione in specifica sezione “Regolamenti” del sito web della scuola).

Comunicazione diretta

Un altro aspetto significativo su cui è opportuno focalizzare l’attenzione è la comunicazione diretta tra docenti e studenti: questa può essere realizzata mediante una chat di classe o gruppi chiusi, pur nella consapevolezza che anche tali canali prevedono una notevole facilità di diffusione delle comunicazioni.