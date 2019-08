Reclutatori in trasferta per trovare i tecnici di Ma.Cas.

«La ricerca di personale per noi è un tema strettamente attuale, e su più fronti: siamo a caccia delle professionalità più diverse, dagli autisti per i nostri camion agli addetti a squadrabordatrici e foratrici che impieghiamo nella produzione di mobili in kit per clienti internazionali come Ikea». Alessandro Saviola è presidente dell’omonimo gruppo da 600milioni di euro di ricavi che, diviso in quattro business unit, produce tra gli altri pannelli truciolari, mobili in kit.

Il gruppo di Viadana ha 1.400 dipendenti in tutto il mondo, con un’età media di 43 anni: «Non è alta - continua il presidente - ma ci piacerebbe abbassarla ancora di più assumendo più giovani. L’opzione quota 100 ha accelerato il piano di uscite dei dipendenti in età pensionabile, quindi ci troviamo nella condizione di dover pensare al futuro con una decisione ancora maggiore». Il gruppo si trova a dover fare i conti con la necessità di figure professionali e tecniche con una formazione specifica nel settore legno: «Manutentori, periti. Abbiamo una convenzione con un istituto tecnico del territorio per l’alternanza scuola-lavoro, ma , forse perché non siamo nel cuore di uno dei distretti italiani del mobile, non è facile trovare realtà formative dedicate. Abbiamo anche una collaborazione con il Politecnico di Milano, ma si concentra su altri tipi di figure».

Sul fronte tecnico-professionale, essendo il mantovano un’area ad alta intensità industriale, «chi ricopre questi ruoli riceve molte offerte di lavoro e, quindi, a volte non accetta quelle che, come la nostra, prevedono un’organizzazione del lavoro su turni». Nel futuro, il Gruppo potrebbe “ampliare” il proprio bacino di riferimento, guardando all’intera penisola: «Un cliente ha creato un hub temporaneo al Sud per reclutare personale da impiegare in sede. Una misura straordinaria che non escludodi mettere in campo in futuro».