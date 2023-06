Rubini da record: l’Estrela de Fura da oltre 55 carati battuto per quasi 35 milioni di dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il rubino Estrela de Fura da 55,22 carati, il più grande di qualità “gemma” mai comparso in un’asta, è stato battuto nella serata di giovedì da Sotheby’s a New York per la stupefacente cifra di 34,8 milioni di dollari. L’Estrela ha dunque sorpassato il precedente record mondiale detenuto dal Sunrise Ruby, un rubino birmano da 25.59 carati battuto sempre da Sotheby’s a Ginevra, nel maggio 2015, per 30,3 milioni di dollari. L’Estrela de Fura, che significa “stella di Fura”, con riferimento alla compagnia Fura Gems che l’aveva estratto nel giacimento di Montepuez, nel nord del Mozambico, è un rubino taglio cuscino da 55,22 carati derivato dal taglio della gemma originaria, di 101 carati. Fura Gems destinerà il 2% del ricavato della vendita al sostegno del suo progetto Fura Training Academy, a sostegno della comunità in cui opera nel Paese africano. L’identità del compratore non è stata rivelata.