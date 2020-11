Record per Christie’s, l’asta sfiora i 5 milioni Compratori da 38 Paesi di cinque continenti per l’evento concluso il 29/10 di Giulia Crivelli

Orologi e gioielli sono da sempre considerati beni rifugio, oltre che acquisti legati alla passione di collezionisti e conoscitori di pietre e artigianalità orafe. Da qui l’ininterrotto successo delle aste, persino in tempi di Covid e di ricorso al digitale. Se ci sono orologi da comprare, si potrebbe pensare, significa che qualcuno ha deciso o ha avuto bisogno di venderli. In parte è così, sicuramente. Ma è anche vero che a ogni “passaggio di polso” le quotazioni di molte maison continuano a salire e le case d’asta segnano nuovi record.

È appena accaduto con la Christie’s sale, Watches Online : Dubai Edit, prima asta digitale gestita dall’Emirato arabo per la casa americana. Iniziato il 15 ottobre con un’esposizione (digitale, ca va sans dire), l’evento si è concluso il 29 ottobre con un risultato finale di 5,592 milioni di dollari (circa 4,752 milioni di euro), mezzo milione in più rispetto alla stime iniziali di Christie’s.

Le offerte sono arrivate da 38 Paesi dei cinque continenti e il 45% è legato a persone che non avevano mai partecipato a un’asta di Christie's. L’interesse maggiore è venuto da Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Oman e Bahrein (sei Paesi che formano il Gcc, Gulf Cooperation Council) e cinque dei dieci lotti più importanti sono stati aggiudicati a compratori del Medio Oriente. La quotazione più alta è stata quella di un Rolex Submariner (si veda anche l’articolo a pagina 7) in acciaio costruito appositamente nel 1977 per la British Royal Navy: è stato venduto a 400mila dollari, partendo da base d’asta compresa tra 140 e 240mila dollari, stabilenndo anche il record di Christie’s per un vendita effettuata online.

Alcuni orologi avevano una connotazione strettamente legata alla regione dove si è svolta – seppure digitalmente – l’asta: un altro Rolex, con quadrante champagne decorato da una bandiera degli Emirati arabi uniti partiva 12mila dollari ed è stato aggiudicato per 21.250. Ottime quotazioni finali anche per altri Rolex, accanto a orologi Omega, come il Seamaster con raffigurato sul quadrante lo sceicco Isa Bin Salman Al Khalifa del Bahrain. Buone performance, come sempre, per Patek Philippe: un rarissimo Nautilus del 1982 in acciacio e oro – considerato uno dei solo trecento costruiti – è stato aggiudicato al doppio della base d’asta e un altro Patek, in questo caso da taschino (Ref. 912) è stato venduto per 118.750 dollari (poco più di 100mila euro) partendo da una base di 35mila dollari.