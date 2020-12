Record di decessi (952) e primo triage (Sassonia) danno il via al lockdown natalizio in Germania La Germania inizia oggi un lockdown rafforzato dalla chiusura di negozi e scuole e rabbuiato dal record di decessi (952), record di tasso medio di nuovi contagi settimanali e dalla notizia del primo triage, deciso in un ospedale in Sassonia di Isabella Bufacchi

Germania, lockdown in arrivo: ultime ore per gli acquisti natalizi

Il lockdown “duro”, che ha preso il via in Germania il 16 dicembre con la chiusura estesa a negozi e scuole almeno fino al 10 gennaio, è iniziato con tre notizie tragiche: il numero più alto in assoluto di decessi giornalieri per Covid-19, schizzato a quota 952 dal precedente record di 598 anche a causa di un conteggio tardivo dei casi in Sassonia; il più alto numero di nuovi contagi nell’arco di una settimana, pari in media nel Paese a 179,8 per 100.000 abitanti; il primo triage (la scelta di uno tra due pazienti in grave carenza di ossigeno per la ventilazione assistita) nel Paese che sarebbe avvenuto in un ospedale nella città sassone Zittau.

Il caso Sassonia



Proprio la Sassonia, il Land ex-DDR noto per la più alta percentuale di aderenti al partito di ultradestra AfD, è finita in questi giorni sotto i riflettori come uno dei Land più colpiti dalla seconda ondata della pandemia: ha registrato un picco di 645 nuovi contagi per 100.000 abitanti su base settimanale, quando l’obiettivo di Angela Merkel è stato fissato a quota 50.

La Sassonia è anche ritenuta il fattore anomalo che ha fatto lievitare il picco dei 952 decessi giornalieri per Covid-19 su scala federale registrato oggi 16 dicembre, perché non ha fornito per un giorno (il 15 dicembre) i dati per le statistiche del Robert Koch-Institut (RKI).

A ben guardare, infatti, il numero dei nuovi contagi giornalieri in Sassonia è stato pari a zero il 15 dicembre, mentre i decessi sono apparsi invariati a quota 1.702 tanto il 14 dicembre quanto il 15 dicembre per poi salire di colpo a 1.855 il 16 dicembre.

La seconda ondata in Sassonia è stata molto violenta e ha provocato un picco di ospedalizzazioni: in alcuni casi si è già ricorsi al trasferimento di alcuni pazienti in altri Länder confinanti. Nella città di Zittau è stato riportato il primo caso di triage in Germania per causa Covid.