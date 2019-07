Record di evasione fiscale per il sito Booking.com

L’inchiesta, condotta dal primo gruppo della Guardia di finanza di Genova, al comando del colonnello Ivan Bixio, nasce sulla base di alcuni preliminari accertamenti su appartamenti in affitto della provincia di Genova. Ci si è accorti che nelle fatture con Booking non era applicata l’Iva. Quello che in un primo momento è stato ritenuto un caso isolato, presto si è trasformato in modus operandi. L’intreccio investigativo, attraverso banca dati e documentazioni societarie, ha permesso di appurare che Booking non aveva mai pagato l’Iva per l’intermediazione con privati. Il fascicolo conta anche un parere dell’Agenzia dell’Entrate, un atto emesso a seguito di apposito quesito fatto da Federalberghi. L’associazione ha segnalato che il portale «emette fatture senza Iva italiana, applicando il meccanismo del cosiddetto “reverse charge” anche nei casi in cui la struttura ricettiva è priva di partita Iva. La conseguenza è l’evasione totale dell’imposta, che non viene pagata né dal portale né dalla struttura». L’Agenzia «ha chiarito che l’Iva – spiegano da Federalberghi – sulle commissioni pagate ai portali che operano in altri paesi Ue è sempre dovuta. Se la struttura ricettiva ha la partita Iva, essa si di dovrà fare carico del versamento in regime di inversione contabile. Se la struttura non ha partita Iva, dovrà essere invece il portale ad identificarsi in Italia e ad emettere fattura con Iva Italiana». Il tema è stato approfondito con una richiesta di informazioni all’Olanda: un ordine di indagine europeo che, tuttavia, non ha prodotto risultati. Le autorità dei Paesi Bassi hanno sostanzialmente negato qualsiasi illecito di Booking, rimandando al mittente la richiesta di ottenere documentazioni.

Secondo Alessandro Massimo Nucara, direttore generale di Federalberghi, il danno non è solo alle casse dell’Erario, ma anche all’intero settore ricettivo. «Il mercato soffre – spiega – perché vede competere nello stesso spazio – la piattaforma web di Booking – soggetti che vendono lo stesso servizio, ma che sottostanno a regole diverse. Quello degli appartamenti privati è un business molto spesso privo di ogni forma di controllo e tutela per i consumatori. A preoccuparci è soprattutto la concorrenza sleale verso l’attività di impresa, che a differenza del privato che non ha partita Iva, paga regolarmente l’Imposta».