Record di insolvenze sul debito societario cinese Il fatto che anche diverse società controllate da amministrazioni pubbliche abbiano fatto default ha allarmato gli investitori che erano convinti di poter contare sulla garanzia pubblica di Andrea Franceschi

(EPA)

Le insolvenza sul debito societario in Cina hanno toccato nuovi record quest’anno raggiungendo la soglia di 130 miliardi di yuan (18,6 miliardi di dollari). La cifra è riportata dal Financial Times. Il quotidiano della City è tornato a lanciare l’allarme sulla tenuta del debito societario cinese che, stando alle ultime statistiche dell’Institute of International finance, oggi vale circa il 155% del Pil contro una media a livello globale che si attesta al 92 per cento.

La crescita del debito delle aziende cinesi è stata in parte fisiologica. La globalizzazione e la crescita del commercio internazionale hanno fatto sì che la Cina diventatasse in questi anni la seconda potenza economica globale dopo gli Stati Uniti. Questa avanzata è andata di pari passo con un colossale piano di opere pubbliche e investimenti infrastrutturali finanziato a debito.

È anche vero tuttavia che i canali attraverso cui si è formato questo debito sono tutt’altro che trasparenti visto il proliferare di attività parabancarie non regolamentate (il cosiddetto shadow banking). Oltretutto le aziende cinesi sono ancora ben lontane dal garantire quegli standard di trasparenza sui bilanci che sono richiesti nei Paesi sviluppati. Come se non bastasse le pur poche informazioni a disposizione ci dicono che mediamente il rapporto tra debiti e profitti delle aziende cinesi è piuttosto elevato. La sostenibilità del debito insomma è tutt’altro che garantita.

Il grosso delle insolvenze sul debito che si sono registrate quest’anno si sono registrate in settori tendenzialmente più esposti allo shadow banking come la chimica o il comparto tessile. Non è da escludere che il giro di vite sul sistema bancario ombra messo in atto in questi anni dalle autorità abbia in qualche modo aggravato il problema.

Una fetta pari a 2900 miliardi di dollari di queste insolvenze fa riferimento a debito denominato in dollari. Le aziende che hanno emesso bond in valuta estera sono soprattutto aziende controllate da entità pubbliche. Tra queste c’è Tewoo Group, trader di materie prime controllato dalla municipalità di Tianjin (uno dei principali porti cinesi) che ha costretto i creditori ad accettare una ristrutturazione su 300 milioni di dollari di bond.