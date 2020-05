Coronavirus, ultime notizie dal mondo: Cina, città di Jilin in lockdown. Austria frena su riapertura confine con Italia. Impennata di morti in Usa e Brasile

9:32 Sony: crolla utile anno fiscale (-36,5%)

Si allunga la lista delle aziende giapponesi non in grado di fare previsioni per la seconda parte dell'anno a causa delle incertezze provocate dalla pandemia del coronavirus. Nel settore tecnologico Sony annuncia una contrazione dell'utile netto per l'anno fiscale appena concluso del 36% a 582 miliardi di yen, poco più di 5 miliardi di euro, mentre si trova costretta a ritirare le stime sull'esercizio fiscale in corso per via delle troppe incognite sul business. Meno pronunciata la flessione dell'utile operativo, pari al 5,5% a quota 845 miliardi di yen. L'emergenza sanitaria ha penalizzato le vendite al dettaglio in Giappone, e forzato l'azienda della tecnologica e dell'intrattenimento a chiudere gli impianti per un periodo prolungato. Ieri la Toyota aveva detto di aspettarsi un calo del risultato operativo dell'80% per l'anno fiscale 2020, aggiungendo di non poter fare previsioni sull'utile netto per via di un percorso da qui in avanti troppo imprevedibile per l'intero comparto auto a livello globale.