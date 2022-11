Record su record per Verstappen in Messico. Ferrari opaca

Ascolta la versione audio dell'articolo

La prova numero 20 in Messico è stata molto noiosa, dove l'unica possibilità di dare un po' di alternativa al ‘solito' dominio è stata vanificata dal muretto Mercedes, che ha preso una decisione sbagliata sulle gomme di Hamilton favorendo il comunque fantastico Max Verstappen. Una gara di successo anche per Perez e Russell. Ottimi punti per la McLaren. La Ferrari ha perso molto terreno, pagando al traguardo oltre un minuto da Verstappen, mentre la Mercedes ha guadagnato quasi 40 secondi. Questi ultimi devono preoccuparsi ora della seconda posizione nella classifica costruttori, l'unico traguardo con notevole impatto, economico e sportivo, ancora alla portata della Ferrari.

Già assegnati i titoli più importanti

I titoli della stagione di Formula Uno del 2022 sono già stati decisi entrambi, a favore di Max Verstappen e della Red Bull, ma il resto dell’ordine del campionato resta ancora da decidere nelle ultime tre gare della stagione. Charles Leclerc e Sergio Perez sono quindi impegnati in una sfida per la seconda posizione, anche se i risultati di oggi non fanno pensare a un esito positivo per la scuderia italiana.

A ben vedere, infatti, la Ferrari non è mai entrata in gioco in tutto il fine settimana, anzi, le sue prestazioni sono calate rispetto alla gara precedente, mentre la Mercedes ha mostrato di recuperare terreno molto prezioso in questo finale di stagione. Poiché tuttavia nessun pilota della stella a tre punte è riuscito a passare Verstappen durante le sessioni di prova, l’olandese è partito dalla prima fila in Messico ed è rimasto il pilota più competitivo durante tutta la domenica, riuscendo a gestire un vantaggio abbastanza confortevole su Hamilton e Perez: i due ‘compagni di podio' più facili su cui scommettere visto l'esito del sabato e un Russell non del tutto riconoscibile durante il gran premio. Ovviamente il pubblico di casa avrebbe voluto vedere primeggiare il beniamino locale. Ma Sergio ha dovuto fare i conti con Hamilton che, su questa pista, sa il fatto suo: d'altra parte è un tracciato che lo ha visto dominare a lungo.

La vittoria di Verstappen

E dove, non di poco conto, ha festeggiato ben due dei suoi sette titoli, rispettivamente il quarto e il quinto, nel 2017 e 2018.Tuttavia il gap di oltre 15 secondi non rende onore alle capacità del sette volte campione inglese e alla sua voglia di portare a casa ancora lil primo successo dell'anno. Invece Verstappen con la vittoria 14 stacca -al momento- di una lunghezza sia Schumacher sia Vettel, rendendo il giovane Max titolare di un nuovo record.

Anche se va parametrato alle stagioni di una volta; quasi il doppio rispetto agli anni 80 e comunque nell'ordine del 30% in più rispetto ai tempi di Schumi e circa 10% rispetto agli anni d'oro dell'altro tedesco in Red Bull, Vettel: un dato fra l'altro tendente ad aumentare ulteriormente nei prossimi anni. E non c'è solo questo, se ne conta un altro per il costruttore. 150 le gare con una vettura in testa: un primato che hanno raggiunto solo sei team nella storia.