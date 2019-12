Record senza fine per il palladio: nemmeno l’oro è mai stato così caro Il metallo usato nelle marmitte è in rialzo di oltre il 50% quest’anno e ha appena superato 1.940 dollari l’oncia: un prezzo superiore al record storico dell’oro, che si è spinto “solo” fino a 1.921,17 dollari l’oncia, nell’estate 2011 di Sissi Bellomo

(Sputnik)

Nelle marmitte di molte automobili c’è un tesoro: un metallo più costoso di quanto l’oro non sia mai stato. È il palladio, che al culmine di un rally clamoroso ha appena superato 1.940 dollari l’oncia.

Il record storico per le quotazioni dell’oro (in termini nominali) è 1.921,17 dollari l’oncia, raggiunto sul mercato spot londinese nell’estate del 2011. Oggi il lingotto scambia a meno di 1.500 dollari l’oncia.

I rincari del palladio non sono una novità. Il metallo, il cui impiego principale è nei catalizzatori dei veicoli a benzina, da anni è protagonista di performance sorprendenti in termini di prezzo: dal 2016 il suo valore è più che triplicato, anche se la traiettoria non è sempre stata lineare.

Dal 2017 è diventato stabilmente più caro del platino (che oggi vale meno della metà del palladio: circa 940 dollari l’oncia) e da dicembre 2018 ha sorpassato anche l’oro.

Oggi – nel corso della quindicesima seduta consecutiva di rialzo, un record anche questo – ha raggiunto un valore che il metallo giallo non ha mai avuto nella storia: 1940,34 dollari l’oncia.