Record Toyota: oltre 15 milioni di ibridi venduti in tutto il mondo La casa giapponese oltre ad avere inventato l'ibrido con la Prius nel 1997 ha da allora mantenuto la leadership per numero di unità vendute in tutto il mondo. Grazie all'ibrido sono state risparmiati oltre 120 milioni di tonnellate di C0O2. di Corrado Canali

La gamma ibrida di Toyota

1' di lettura

La rivoluzione ibrida della Casa automobilistica giapponese è iniziata nel lontano 1997 con il lancio della Prius. Per tutti questi anni, Toyota è rimasta il leader indiscussa nelle vendite di veicoli ibridi e anche nei prossimi anni i suoi modelli continueranno probabilmente a vendere sempre molto bene.

Toyota ha impiegato per vendere i suoi primi 5 milioni di ibride sedici anni dal 1997 fino al 2013. Ha quindi superato i 10 milioni nel 2017 e solo tre anni dopo, nel secondo trimestre di quest'anno ha superato i 15 milioni. In tutti i mercati, Toyota e Lexus offrono non meno di 44 modelli ibridi.

La gamma ibrida di Lexus

Negli Stati Uniti, il loro più importante mercato al mondo, le vetture ibride Toyota includono Prius di sesta generazione oltre alle varianti ibride di Corolla, Camry, Avalon, Rav4 e Highlander, nonché le varinati ibride plug-in di Prius e Rav4. Lexus, invece, vende derivati ibridi di ES, LS, UX, NX, RX e LC. La casa automobilistica stima che i suoi veicoli ibridi abbiano consentito di risparmiare oltre 120 milioni di tonnellate di CO2 rispetto agli equivalenti modelli a benzina. La sempre più vasta gamma di veicoloi ibridi (amche mild) e ibridi plug-in svolgerà un ruolo chiave nel consentire il raggiungimento delle severe normative europee sulle emissioni.