Recordati corre dopo l'accordo di licenza con Gsk per due farmaci

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Acquisti su Recordati dopo un accordo con Gsk per la commercializzazione di due farmaci in 21 paesi. I titoli della società farmaceutica volano a Milano con un massimo toccato a 44,73 euro, mettendo a segno la migliore performance delFTSE MIB. Nel tardo pomeriggio di giovedì, Recordati ha reso noto di aver chiuso un accordo con Gsk per la commercializzazione di Avodart (dutasteride) Combodart/Duodart (dutasteride/tamsulosin) in 21 paesi, soprattutto in Europa, ad esclusione di quelli in cui Gsk ha già in essere accordi di distribuzione. Entrambi i prodotti sono stati commercializzati da Gsk nei paesi ora in licenza a Recordati, con vendite nel 2022 di circa 115 milioni di euro. In base all'intesa, Gsk continuerà a fornire i prodotti e continuerà ad avere le responsabilità quale titolare dell’autorizzazione all'immissione in commercio in tutti i 21 paesi. Recordati effettuerà un pagamento up-front di 245 milioni, e inizierà a registrare ricavi e margini a seguito del completamento della transizione. Le prime transizioni dovrebbero avere luogo nel terzo trimestre del 2023 e la maggior parte di queste si dovrebbe completare entro fine 2023. L'operazione dovrebbe essere operativa dal 2024, contribuendo nel 2023 con 10-20 milioni di ricavi e un Ebitda positivo.

Equita, che sul titolo ha giudizio "buy" con target di prezzo alzato del 2% a 53,5 euro, indica che «il deal è coerente con la strategia di Recordati in quanto amplia e completa la presenza nell'urologia (integrandosi con Urorec ed Eligard) senza necessitare nuove assunzioni di venditori». Inoltre, valutano, «più che ragionevole anche il prezzo pagato: 2,1 volte le vendite e stimiamo circa 7 volte l'Ebitda assumendo un margine Ebitda simile al business specialty care». Per Equita, «il contributo di questi due prodotti agevola il raggiungimento della parte medio-alta della guidance 2023 nonostante l'evoluzione sfavorevole del forex e i costi di questa transazione (ricavi 2,05-2,09 miliardi e Ebitda 750-770 milioni contro la nostra attuale stima di 2,08 miliardi e 762 milioni), e permette di centrare il target di Ebitda al 2025 presentato lo scorso febbraio (come sempre inclusivo di acquisizioni non identificate: fatturato 2,25-2,35 miliardi e Ebitda 810-850 milioni contro la nostra attuale stima di 2,34 mld e 845 mln)». Infine, aggiungono che, «assumendo sia finanziato interamente a debito, a parità di altre condizioni, stimiamo un effetto positivo sull'adj. Eps nel 2024 del 4%. Il rapporto tra debito ed Ebitda del 2024 sale a 1,5 volte, lasciando comunque firepower superiore a 800 milioni di euro».

Per Intermonte (giudizio "buy" e target a 54 euro), «l’accordo ci sembra molto interessante per Recordati sia sotto il profilo strategico che finanziario. Da un punto di vista strategico, evidenziamo il forte fit commerciale con la pipeline commerciale di Recordati: Avodart e Comodar/Duodart, le cui esclusive brevettuali e regolatorie sono già scadute, sono prodotti leader e consolidati nel mercato; pertanto, dovrebbero ampliare e completare la forte presenza di Recordati nell’urologia, rafforzando in modo significativo la competitività dell’offerta commerciale del Gruppo». Inoltre, continuano, «entrambi i prodotti risultano sinergici con il portfolio urologico di Recordati, integrandosi bene con Urorec ed Eligard».

Da un punto di vista finanziario, aggiungono «in attesa di maggiori dettagli che potrebbero arrivare settimana prossima con i risultati del secondo trimestre (venerdì 28/7) e prendendo a riferimento una accretion piena dal 2024, stimiamo in via preliminare un miglioramento mid-single digit (circa 5%) delle nostre stime di topline (+120 mln) e di Adj. Ebitda (+40/42 mln, assumendo una profittabilità in linea con quella del segmento S&PC in area 35%), che si traduce in un upside low-single digit a livello di Adj. Eps (+3%), mentre sul 2023 ipotizziamo un upside circoscritto, a massimo lo 0,5-1% sul fatturato (circa 0,5% a livello di Adj. Ebitda)». Infine, concludono gli analisti di Intermonte, «ci aspettiamo che questo nuovo accordo di in-licensing contribuisca a colmare l’attuale gap rispetto alla guidance 2025 (le nostre stime correnti e quelle di consensus sono coerenti con i mid point degli intervalli) per cui non escludiamo un miglioramento dei target anche sopra la parte alta dei range».