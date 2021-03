Recovery plan, Franco: «Coordinamento al Mef, fondi a fine estate. All’Italia 191,5 miliardi» Secondo il ministro dell’Economia gli ultimi dati portano «a una stima dell'entità delle risorse per circa 191,5 miliardi, leggermente inferiore a quella indicata a gennaio». L'impatto delle misure del Recovery plan sul Pil possono superare il 3% ipotizzato nel Nadef di Nicola Barone

Potrebbe nascere una struttura centrale di coordinamento del Pnrr presso il ministero dell'Economia «a presidio e supervisione dell'efficace attuazione del Piano». È quanto ha annunciato il ministro dell'Economia, Daniele Franco, nel corso dell'audizione in Senato sul Recovery plan.

Per l'Italia il Recovery fund prevede «fondi a disposizione per circa 196 miliardi a prezzi correnti, 69 sotto forma trasferimenti, 127 sotto forma prestiti». Gli ultimi dati, e il regolamento europeo che ha come riferimento il Pil 2019, portano «a una stima dell'entità delle risorse per circa 191,5 miliardi, leggermente inferiore a quella indicata a gennaio».

Ad aprile scelte saranno molto rapide

«In aprile ci sarà una fase molto rapida e concitata in cui noi come governo dovremo di nuovo informarvi, poi come questa azione e come il Parlamento poi si esprima non mi sentirei di rispondere oggi perché impegna l'intero governo. È questione su cui il Consiglio dei ministri dovrà esprimersi e avere un dialogo, non abbiamo ancora identificato la strategia per questa fase che sarà rapida, veloce. Insieme dobbiamo trovare pragmaticamente una soluzione». Così il ministro dell'Economia Daniele Franco in audizione sul Pnnr, ribadendo che le Camere saranno «informate sistematicamente, come ha detto Draghi».

La tabella di marcia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede una presentazione entro il 30 aprile, poi la Commissione Ue valuterà i piani di ciascun Paese e avrà a disposizione otto settimane. Una volta «acquisita l'approvazione del Consiglio europeo ci saranno altre quattro settimane per la definizione finale». Questo calendario, per Franco, «implica che le risorse europee saranno disponibili alla fine dell'estate».

Mef coordinerà e sarà a supporto di tutti

Il Pnrr «è una straordinaria opportunità per la ripresa sostenibile e inclusiva, abbiamo di fronte due compiti fondamentali: in meno di due mesi dobbiamo completare il piano, quindi in tempi molto rapidi; il secondo compito è assicurarsi che i progetti d'investimento e di riforma siano completati nei tempi del piano e dobbiamo predisporre un sistema di monitoraggio, a tal fine siamo impegnati su due fronti, di metodo e di merito». A giudizio del ministro dell'Economia «dal punto di vista organizzativo il Governo ha incardinato la governance presso il Mef che si coordina con le amministrazioni di settore e con le autonomie territoriali». Il dicastero «svolgerà un ruolo di coordinamento e darà pieno supporto a tutti i ministeri per assicurare che vi sia un'effettiva realizzabilità entro il 2026».