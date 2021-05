Recovery bond, via alle prime maxi-emissioni europee. Bruxelles a caccia di 70 miliardi

3' di lettura

«Tutti gli Stati membri hanno dato il via libera al finanziamento del Next Generation Eu. Gli ultimi passaggi formali della procedura sono attesi nei prossimi giorni. La Commissione Ue è pronta ad andare sui mercati per raccogliere i fondi che renderanno l’Ue più verde, digitale e resiliente». Con questa benedizione arrivata dalla presidentessa della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sta per partire la più grande campagna di raccolta fondi mai realizzata dall’Unione europea. Quella per finanziare...