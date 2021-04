Recovery, nella bozza stop a quota 100 da inizio 2022 e superbonus semplificato

6' di lettura

In tema di pensioni, la fase transitoria di applicazione della cosiddetta quota 100 terminerà a fine anno e sarà sostituita da misure mirate a categorie con mansioni logoranti. È quanto si legge nella bozza di Pnrr che decide di non prorogare la forma di pensionamento anticipato introdotto nel 2019 sperimentalmente per tre anni che consente l'uscita anticipata dal mondo del lavoro per chi vanta almeno 38 anni di contributi con un'età anagrafica minima di 62 anni. Il testo passerà in Consiglio dei ministri per un primo esame per poi essere presentato ai due rami del Parlamento la prossima settimana.

Niente proroga del superbonus, iter semplificato

Non è prevista nella bozza del Pnrr la proroga del Superbonus fino al 2023 chiesta dai partiti. Lo spiegano diverse fonti di governo. Nel testo si legge: «Si intende estendere la misura del Superbonus 110%» dal 2021 al 2023. Ma le risorse, così come riportato dalle tabelle del documento, sono ferme a 10,26 miliardi, che coprono la misura come oggi prevista ma non coprono la proroga invocata dal M5S. Nel Recovery vengono però indicate semplificazioni burocratiche che renderanno più veloci le modalità per richiedere ed erogare il superbonus.

La laurea varrà come esame di Stato

Trova spazio anche la «riforma delle lauree abilitanti» nel Recovery Plan stando all'aggiornamento in circolazione, prima della riunione decisiva dell’esecutivo. «La riforma prevede la semplificazione delle procedure per l'abilitazione all'esercizio delle professioni - si legge - rendendo l'esame di laurea coincidente con l'esame di Stato, con ciò rendendo semplificando e velocizzando l'accesso al mondo del lavoro da parte dei laureati».

Aumenta l’offerta di asili, potenziati gli istituti tecnici

In generale alla scuola e alla formazione delle nuove generazioni e alla ricerca universitaria saranno destinati quasi 32 miliardi, il 18% del totale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si parte dagli asili con l'obiettivo di aumentare l'offerta di 228 mila posti, di cui «152 mila per i bambini 0-3 anni e circa 76 mila per la fascia 3-6 anni». E poi la «costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense per un totale di circa mille» scuole per spingere il tempo pieno, altro sostegno alle famiglie. Gli investimenti sono contenuti nella “missione” alla componente «aumento dell'offerta di servizi», che ha a disposizione complessivamente 19,88 miliardi. Tra le voci anche la costruzione o l'adeguamento strutturale di «circa 900 edifici da destinare a palestre o strutture sportive», anche per contrastare la dispersione scolastica, altro fenomeno che riguarda soprattutto il Sud e peggiorato con la didattica a distanza (dad). Il costo stimato è di 700 milioni, con focus su «primo ciclo di istruzione e comunità locali». La durata del progetto è stimata in 5 anni (fino al 2026). Per l'istruzione si pensa a potenziare gli istituti tecnici, ma soprattutto a una Scuola di alta formazione per dirigenti, docenti e amministrativi, «obbligatoria», specifica la bozza, «che svolgerà funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività formativa per tutto il personale».

Sugli appalti disciplina più snella

L'ultima bozza spiega come saranno accelerate le procedure autorizzative delle opere pubbliche. Con un decreto legge da emanare entro maggio saranno rafforzate e prorogate le misure dell'ultimo Dl Semplificazioni; in parallelo si avvierà un percorso di riforma con legge delega. Saranno introdotti, tra le altre cose, «un termine massimo per l'aggiudicazione dei contratti» e una «semplificazione dei controlli della Corte dei conti sui contratti». In quest'ultimo caso, il Piano fa capire che il controllo è ridondante in quanto «si tratta di contratti relativi a progetti finanziati con risorse dell'Unione europea e sottoposti - quanto alla loro attuazione - a rigorosi controlli del Ministero dell'economia e delle finanze e della Commissione europea». Tra le misure del Dl Semplificazioni che saranno prorogate c'è quella sulla limitazione della responsabilità per danno erariale dovuto a inerzia o omissione del funzionario. La revisione del Codice degli appalti passerà attraverso un richiamo diretto alle misure contenute nelle direttive Ue, «integrandole esclusivamente nelle parti che non siano self executing e ordinandole in una nuova disciplina più snella rispetto a quella vigente, che riduca al massimo le regole che vanno oltre quelle richieste dalla normativa europea». L'esempio cui guardare è quello, tra gli altri, della Germania. Il Piano prevede anche l'obiettivo (non nuovo ma mai concretizzato), ridurre e accorpare le stazioni appaltanti.