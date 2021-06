Recovery, Cingolani: transizione non gratis, chiederà sacrifici

2' di lettura

«La transizione richiederà molti sacrifici. Il più semplice, installare decine e decine di gigawatt di sistemi» per la produzione di energie «rinnovabili ha un prezzo dal punto di vista dei paesaggi: nulla è e sarà gratis per la sfida al cambiamento climatico». È quanto ha messo in evidenza il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani intervenuto al Festival dell’Economia di Trento, sottolineando che il Recovery sarà un «booster che darà una accelerazione molto forte» ma per la transizione non basteranno 5 anni. Per questo, ha aggiunto, «non ci possiamo più permettere nessuna ideologia» ma «serve pragmatismo» per passare da «un modello di crescita a spese del pianeta e un modello crescita per il pianeta».

No finanza d’assalto sul verde, si aiutino Paesi deboli su sostenibilità

«A livello globale - ha ricordato il ministro - c’è una finanza verde che spinge le grandi aziende a investire in sostenibilità. Occorre vigilare che non si trasformi in una finanza d’assalto sul verde». Il responsabile della Transizione ecologica del governo Monti ha messo in evidenza «come ci sono Paesi in via di sviluppo che rivendicano il proprio diritto a svilupparsi. La finanza è buona allora se aiuta questi Paesi più deboli a compensare gli sforzi per la sostenibilità».

Nucleare? Già fatti 2 referendum, non all’ordine del giorno

In un intervista a Sky TG24 sulla Giornata mondiale delll’ambiente, Cingolani ha parlato anche di energia nucleare. «Sul nucleare abbiamo fatto due referendum e ci siamo pronunciati. Questa è l’unica cosa che conta. Infatti nessuno ne ha mai parlato e non è nemmeno all’ordine del giorno». «Le polemiche – ha aggiunto - sono nate perché mentre l’Europa lanciava il Recovery Plan, e ci chiedeva gli sforzi per la transizione, alcuni paesi europei, capeggiati dalla Francia, hanno fatto una richiesta di riconoscere l’energia prodotta dai microreattori nucleari di quarta generazione come verde. Il che, se fosse, diventerebbe un importante cambiamento di regole in corso di partita. Abbiamo fatto notare che questa cosa in questo momento è particolarmente delicata, e bisogna avere una posizione, discuterne con l'Europa. Il fatto che in questo momento alcuni paesi, compresi gli Stati Uniti, stiano considerando il micronucleare e cerchino di dimostrare che è verde, è una cosa che non possiamo dire che non esiste. Se ne sta parlando. Io voglio vedere i dati, perché non ci sono, non ce li ho. La mia risposta è: su questa specifica materia, finché non vedo i numeri, non so cosa dire».

Next generation Eu è forte acceleratore per transizione

«Il Nex Generation Eu - ha ricordato infine il ministro - è un forte acceleratore per la transizione green. È una maratona fino al 2050. Dobbiamo potenziare l’economia circolare».