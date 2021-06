Recovery, Confindustria: l’azione riformatrice non si fermi

3' di lettura

Confindustria sottolinea «l’importanza di confermare, se mai rafforzandoli, la logica di fondo e i contenuti qualificanti» del Dl governance e semplificazioni legato al Pnrr «perché si tratta di scelte coerenti con la sfida storica che abbiamo davanti, ma anche perché, per affrontarla, operatori economici e amministrazioni avranno bisogno di un quadro normativo certo e stabile nel tempo». La dg Francesca Mariotti ha sintetizzato così la posizione degli industriali concludendo il suo intervento in audizione alla Camera di fronte alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Ambiente.

Mariotti: azione riformatrice anche nella Pa

Come secondo aspetto in evidenza, Mariotti ha sottolineato che «l’azione riformatrice di ampio respiro» messa in campo «non si esaurisce con questo decreto: ci aspettiamo, infatti la stessa puntualità ed efficacia per gli altri interventi previsti dal Pnrr per la riforma della nostra pubblica amministrazione». Gli industriali ricordano che «il corposo pacchetto di misure (67 articoli) assume oggi un “preminente valore” per la necessità di garantire sollecita e puntuale realizzazione degli interventi previsti dal Pnrr. È indispensabile, infatti, che quest’ultimo poggi su una architettura solida, in modo da tenere insieme obiettivi e capacità realizzative. In questo senso, il decreto-legge avvia un’azione riformatrice in vari ambiti e dimostra la capacità di rispettare le tempistiche concordate con l’Ue, contribuendo così anche al clima di fiducia verso il nostro Paese». Ma «questo “sforzo realizzativo” avrà bisogno di due elementi: il coinvolgimento di istituzioni e corpi intermedi, accompagnato, come ci ricorda il ministro Franco, da “un esercizio di apprendimento senza precedenti”, in termini organizzativi, di misurazione degli obiettivi e rispetto dei cronoprogrammi».

Loading...

«Dl semplificazioni centra obiettivi, effetti siano durevoli»



Quanto al decreto semplificazioni, «incide» su alcuni dei nodi dell'azione pubblica, come «le fasi autorizzative e lo snellimento delle procedure degli affidamenti» e «centra determinati obiettivi di razionalizzazione normativa, disegnando una governance del Pnrr efficiente, rafforzando la capacità amministrativa in settori ad alta complessità tecnica e prevedendo procedure ‘ad hoc' per alcune opere strategiche». Secondo Confindustria «in sostanza, il Dl avvia un processo riformatore che, sebbene legato al Pnrr, potrà contribuire a innovare l'ordinamento a regime. Ciò a patto che i prossimi provvedimenti abbiano la medesima ambizione, in modo da produrre effetti permanenti sulle nostre amministrazioni, anche al fine di rafforzarne le capacità gestionali e favorire, così, la realizzazione di investimenti innovativi in partnership pubblico-privato»

«Tavolo governance Pnrr convochi Cabina regia»



La dg di Confindustria ha poi proposto che il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, previsto dalla governance del Pnrr, chieda «la convocazione della Cabina di regia, su richiesta di una maggioranza qualificata dei componenti, in modo da risolvere celermente criticità di particolare rilievo». «Inoltre - ha aggiunto - già in sede di conversione andrebbe previsto chi lo presiederà: la scelta di una figura istituzionale, come il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio o un suo delegato, garantirebbe un'interlocuzione più incisiva con i diversi livelli di governance».