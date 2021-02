Recovery, Corte Conti: sarà arduo rientrare da debito 160% Pil Il presidente Carlino: serve intenso lavoro nelle prossime settimane, c’è il rischio che la spesa corrente superi il 30%

(zabanski - stock.adobe.com)

Il presidente Carlino: serve intenso lavoro nelle prossime settimane, c’è il rischio che la spesa corrente superi il 30%

3' di lettura

«Sarebbe sbagliato ritenere che la mancanza di un vincolo esterno (europeo) all'espansione del debito pubblico debba spingerci ad accrescerlo oltre i limiti fin qui prefigurati dai documenti programmatici». È quanto ha messo in evidenza il presidente della Corte dei conti Guido Carlino in occasione dell’audizione sulla proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza in commissione Bilancio della Camera. Secondo Carlino «rientrare dal 160 per cento del Pil, od oltre, come oggi è giustificato prevedere, sarà compito arduo».

«Una parte delle rilevanti sovvenzioni dovrà essere restituita - ha continuato -. Se i bassi tassi di interesse oggi favoriscono le condizioni di sostenibilità dell'indebitamento, l'assenza di tensioni inflazionistiche, anche prospettiche, farà venire meno uno dei fattori che nelle esperienze storiche hanno consentito di riassorbire, non senza effetti redistributivi, le grandi espansioni di debito pubblico».

Loading...

Serve intenso lavoro nelle prossime settimane

Nell’audizione è stato sottolineato che «le prossime settimane richiederanno un intenso lavoro perché il Piano possa acquisire i richiesti elevati standard qualitativi e rendere chiari gli interventi sui quali ci si intendeimpegnare, per creare condizioni durature di uno sviluppo economico e sociale maggiore, più inclusivo e sostenibile».

Urgente un quadro di affidabilità e completezza

Secondo la Corte dei conti, «dallo sforzo finanziario posto in essere» con il Recovery plan «emerge in modo chiaro quanto sia necessario e urgente inquadrare la programmazione degli interventi in una cornice di affidabilità e trasparenza, oltre che di completezza e adeguato grado di dettaglio, non solo affinché le valutazioni da parte degli organismi europei possano svolgersi senza ostacoli, ma anche per garantire un'efficace gestione delle risorse in fase attuativa». Carlino ha segnalato che «il Piano trasmesso al Parlamento il 12 gennaio si propone di affrontare le grandi questioni collocate alla base delle criticità strutturali dell'economia e della società. Nel complesso, il Piano sconta un grado ancora prematuro di definizione dei progetti».

Manca tema concorrenza con riforme strutturali

«Non viene affrontato il tema della promozione della concorrenza sotto il profilo delle riforme strutturali, essenziali per la crescita, fatto salvo il riferimento generale aduna revisione della disciplina delle concessioni statali. Al riguardo - ha osservato Carlino - , occorre ricordare che le raccomandazioni del Consiglio europeo del 2019 richiedevano interventi normativi per rimuovere gli ostacoli all'accesso al mercato, in particolare nel commercio al dettaglio e servizi alle imprese». Il presidente della Corte dei conti ha sottolineato che per il settore produttivo, a fronte di uno stanziamento complessivo di 26,5 miliardi, non sono previsti «interventi innovativi, ma opera nella direzione di potenziare le misure già esistenti, rafforzandone la portata e le correlate dotazioni finanziarie ovvero prevedendo un'accelerazione dei tempi di realizzazione».