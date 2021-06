Via libera Ue al Recovery Plan, Draghi: giornata di orgoglio per l’Italia

4' di lettura

«Vorrei ringraziare la presidente per essere qui con noi a Roma. La sua visita segna l’approvazione da parte della commissione del Pnrr. È una giornata di orgoglio per il nostro Paese». Così Mario Draghi in conferenza stampa con la presidente della commissione Ue Ursula Von Der Leyen dagli studi di Cinecittà. «La giornata di oggi è solo l’inizio, la sfida ora è l’attuazione del piano, bisogna assicurarci che i fondi siano spesi tutti e soprattutto bene». In ogni caso, per il presidente del Consiglio, «l’interlocuzione con la commissione Ue è stata fondamentale soprattutto per la parte riguardante le riforme».

Von Der Leyen: via libera a 191,5 miliardi

Il Pnrr dell’Italia «soddisfa i criteri, è ambizioso e lungimirante e aiuterà a costruire un futuro migliore per gli italiani e per gli europei». Dal canto suo la presidente della commissione Ue Ursula Von Der Leyen dà atto dei passi fatti sinora che vanno nella direzione auspicata di ripresa dell’economia. «La nostra approvazione oggi è fondamento per i 191,5 miliardi» del Recovery Plan dell’Italia, assicura. «Una volta approvato dal Consiglio nelle prossime quattro settimane, saremo pronti a erogare i primi fondi. È l’inizio di un’attuazione che sarà dura, dovremo lavorare in modo duro e la Commissione sarà accanto a voi passo passo. Un’Italia più forte rende l’Europa più forte».

Draghi: a Cinecittà celebriamo alba della ripresa italiana

«Il luogo scelto per questa cerimonia è molto simbolico. Qui negli anni del dopoguerra il nostro cinema raccontava la vita delle famiglie italiane, prima gli stenti, poi il lavoro e infine l’entusiasmo. Oggi celebriamo qui con l’approvazione del Pnrr quella che io speso sia l’alba della ripresa», tiene a rimarcare il premier in conferenza stampa. «Abbiamo messo insieme un piano di riforme ambizioso, un piano di investimenti, che punta a rendere l’Italia un Paese più giusto, più competitivo e sostenibile nella sua crescita. Sostegno decisivo delle forze politiche, enti territoriali e parti sociali a cui va il mio sentito ringraziamento».

«Spendere tutto, bene e con onestà»

In linea più generale, per Draghi i soldi del Recovery devono essere «spesi tutti, ma soprattutto spesi bene, in maniera efficiente, efficace, ma anche con onestà: nelle ultime settimane abbiamo già fatto importanti passi» sulle prime riforme, come governance e semplificazioni.

«Senza riforme Pnrr solo annuncio, ma ce la faremo»

«Siamo fiduciosi che con questi cambiamenti» adottati nei recenti provvedimenti «e anche con le riforme che continueremo a fare - e senza le quali il Pnrr sarebbe solo un annuncio - e con l’impegno politico di tutti, ce la faremo». Secondo Mario Draghi se l’attuazione del Pnrr «va in porto sono certo che alcune parti dello sforzo fatto dai Paesi Ue e dalla Commissione rimarrà strutturale. È una grande responsabilità che abbiamo». Esiste il rischio che il Pnrr si risolva solo in un annuncio come accaduto in passato, ma questa volta ci sono due elementi che fanno sperare in una gestione virtuosa dei fondi, la «volontà politica» di fare le riforme e «la capacità amministrativa».