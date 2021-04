Draghi: «Bisognerebbe smettere di vaccinare chi ha meno di 60 anni. Stiamo pensando a riaperture»

I punti chiave Bisognerebbe smettere di vaccinare chi ha meno di 60 anni

Pronti ad accogliere turisti con certificato vaccinale

In alcune aree il piano è in forte discontinuità col precedente

le tre priorità: giovani, parità di genere e Sud

Potenziare asili e istituti professionali

Aiutare donne e giovani per posti di lavoro dignitosi

La governance e le principali direttrici

Sanità: sostituire le tecnologie obsolete negli ospedali

Task force locali

Le funzioni degli enti territoriali

7' di lettura

«Con che coscienza si saltano le liste, sapendo che si lascia esposto a rischio concreto di morte persone over 75 o persone fragili?». Lo ha detto il premier Mario Draghi nel corso della conferenza stampa sul piano vaccinale, dopo l’allarme per il vaccino Astrazeneca che sarà somministrato solo agli over 60. Il premier ha detto che è necessario seguire le linee guida di Speranza e Cts». Il premier rispondendo alle domande dei giornalisti ha detto di non avere dubbi sulle vaccinazioni, obiettivi che saranno raggiunti. «La disponibilità di vaccini non è calata, i numeri sono come prima di Pasqua, sta risalendo secondo il trend previsto. Non ho dubbio sul fatto che gli obiettivi vengano raggiunti». Draghi rispodnendo a una domanda ha detto di aver voluto «il ministro Speranza nel Governo e ne ho molta stima».

Bisognerebbe smettere di vaccinare chi ha meno di 60 anni



«Banalizzando potrei dire: smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni, i giovani, i 35enni, gli psicologi compresi tra gli operatori sanitari. Queste platee di operatori sanitari che si allargano. Ma con che coscienza un giovane salta la lista e si fa vaccinare sapendo che lascia esposta a un rischio concreto, un over 75 o una persona fragile al rischio concreto di morte?», ha detto il premier Mario Draghi. Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), ha detto che il vaccino AstraZeneca «ha un ruolo preciso e di grande utilità per i fragili. Ricordiamoci che le scelte considerate nella giornata di ieri fanno riferimento ad eventi trombotici rari in sedi inusuali, 86 casi su una platea di 25 milioni di vaccinati. Raccomandare un uso preferenziale di questo vaccino, ricordo approvato per gli over 18, risponde al duplice obiettivo di proteggere la popolazione fragile e quella dove l'incidenza dei casi è stata maggiore».

Loading...

Confermato target 500mila dosi vaccini al giorno a fine mese

L’obiettivo di somministrare 500mila dosi al giorno di vaccino anti Covid è confermato, ha assicurato in conferenza stampa Mario Draghi. Su Astrazeneca il crollo fiducia «è stato meno di quanto ci aspettavamo». I vaccini ci sono. «Se nel quarto trimestre avremo vaccinato i più anziani e fragili - ha detto Draghi - questa preoccupazione di avere troppi vaccini la gestiremo molto bene. Il generale Figliuolo lavora a una rimodulazione del piano ma senza sostanziali modifiche», ha precisato Draghi. «Sono molto incoraggiato dal clima che c'è. Non si possono addossare responsabilità a una parte sola: gli eventi sono stati molto complicati. Ora la fase è dirimente. Vaccinare nelle classi più esposte al rischio è interesse delle regioni per aprire la loro economia in sicurezza».

Dl sostegni di dimensione maggiore rispetto all’ultimo



Il prossimo Dl sostegni avrà «una dimensione probabilmente più grande di quello passato», ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della conferenza stampa. «Sullo scostamento è previsto che il ministro dell’Economia presenterà il Def, dove viene definito lo scostamento, poi sullo scostamento voterà il Parlamento. Poi presenteremo il decreto sostegni. Se conterrà sostegni e misure economiche per le riaperture? Entrambi».

Almeno un mese in classe per studenti. Banda larga per tutti

L’obiettivo per il mondo della scuola è quello di riportare tutti in classe, chiudendo l’anno in presenza. «Io voglio vedere le prossime settimane di riaperture, a cominciare dalle scuole. Obiettivo deve essere quello di dare ai ragazzi l’opportunità di almeno un mese in classe, chiudere assieme l’anno», ha sottolineato premier Mario Draghi.«Sulla diidattica a distanza ognungo può avere l'opinione che vuole, ma è meglio di niente», ha detto Draghi. Banda larga per tutti? «Digitale è tra priorità, c’è l’impegno del governo».