Recovery Fund, sul bilancio europeo scontro tra Europarlamento e Consiglio su come dividere le risorse

La battaglia politica è accesa, come ogni sette anni in occasione del bilancio europeo. A nessuno però conviene rinviare oltre il 1° gennaio l’entrata in vigore di due strumenti essenziali per aiutare la ripresa economica. Paradossalmente proprio questo aspetto spinge le parti a tentare di forzare la mano. La presidenza tedesca sperava di fare approvare il pacchetto dal Parlamento nella settimana del 19 ottobre. Si conferma il rischio di un rinvio.