Recovery fund, conti pubblici, voto regionale e referendum: i 50 giorni terribili del governo Conte

IL CALENDARIO PARLAMENTARE Loading...

Ancora più stretti sono i margini per dare una fisionomia definitiva alla Nota di aggiornamento al Def, che, stando al calendario tradizionale, dovrebbe essere presentata al più tardi il 27 settembre, ma non è del tutto da escludere un piccolo slittamento. Il Governo dovrà indicare la nuova previsione del Pil e spera di non allontanarsi troppo da quota -9%, ovvero un punto in più del -8% stimato con il Def di aprile. Uno scenario che permetterebbe al deficit e al debito, che oggi viaggiano all'11,9% e al 157,6% sul vecchio tendenziale, di rallentare la corsa rendendo meno complicata la costruzione della manovra autunnale. Che dovrà essere pronta prima del 20 ottobre e collocata all’interno di una cornice chiara delle risorse utilizzabili: dai 27,4 miliardi di Sure per il capitolo lavoro di fatto già autorizzati dall’Unione europea, ai fondi da recuperare autonomamente per la riforma fiscale, decidendo se affrontare finalmente la giungla delle agevolazioni fiscali, fino al Mes sul quale a quel punto servirà una parola definitiva.

La manovra estiva

Un passaggio, quest’ultimo, che si dovrebbe consumare in un Parlamento già chiamato tra le fine di settembre e l’inizio di ottobre a pronunciarsi, con il voto sulle risoluzioni proposte, sulla NaDef impegnando il Governo su vari interventi prioritari per i quali, almeno al momento, una linea comune nella maggioranza non è stata ancora completamente tracciata. Ma prima di arrivare alla legge di bilancio il Governo dovrà portare a casa la manovra estiva. Il decreto agosto, che ha assorbito un’altra fetta da 25 miliardi dei 100 miliardi di deficit utilizzati dall’esecutivo per affrontare la crisi, dovrà essere tassativamente approvato delle Camere entro il 13 ottobre. In ballo ci sono modifiche per quasi 300 milioni.

E i relatori Daniele Manca (Pd) e Vasco Errani (Leu) sono già al lavoro. Ma il provvedimento a Palazzo Madama è di fatto fermo, in attesa delle tradizionali audizioni e, soprattutto, che cali il sipario sul Dl semplificazioni. Senza considerare che la maggioranza è alle prese anche con la legge elettorale, per la quale il Pd punta a ottenere il sì della Camera prima del 20 settembre ,e con il Dl sulla proroga dello stato d’emergenza legato alla pandemia da votare sempre a Montecitorio.Il termine per la presentazione degli emendamenti al Dl Agosto dovrebbe essere fissato il 12 ottobre, ma il testo, destinato ad essere rivisto solo dal Senato, non approderà in Aula prima della fine di settembre. In coincidenza. o quasi, con la presentazione della NaDef e con il perfezionamento del Recovery fund.