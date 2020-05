Recovery fund: Austria e Olanda contro il piano franco-tedesco. Ecco la contro-proposta dei Paesi «frugali» Dopo la proposta franco-tedesca, l’Austria guida l’opposizione dei «frugal four» a un fondo per la ripresa a base di prestiti. Ecco come sono schierati i vari paesi, inclusa l’Italia di Alberto Magnani

Quando ha comunicato l’intesa con Berlino per un fondo da 500 miliardi di euro, il presidente francese Emmanuel Macron ha spiegato che «non c'è accordo fra i 27 se prima non c'è un accordo franco-tedesco». Il titolare dell’Eliseo intendeva dire che il piano dovrebbe fare da sfondo per un accordo comunitario, ispirato dal quadro tracciato da Parigi e Berlino. Come i due leader sanno, non sarà così facile.

L’iniziativa franco-tedesca di Macron e Merkel si è scontrata, a tempo di record, con opposizione via Twitter del cancelliere austriaco Sebastian Kurz, sua volta portavoce di fatto dei cosiddetti frugal four: il blocco di quattro paesi del centro-nord Europa (Austria, Danimarca, Paesi Bassi, Svezia) ostili all’allargamento del budget 2021-2027 prima del coronavirus e diventati, ora, la principale spina nel fianco per un programma economico di risposta alla pandemia che includa mutualizzazione del debito e il ricorso ad aiuti a fondo perduto.

Cioè due tra i punti salienti della linea sposata da Francia e Germania, in teoria con l’obiettivo di mediare fra le varie posizioni emerse tra i 27.

Le parole chiave dei Frugal four: prestiti e riforme

È stato sempre Kurz ad annunciare che lavorerà a una contro-proposta rispetto all’accordo tra Francia e Germania insieme ai suoi omologhi del «club dei frugali».

La proposta dovrebbe essere svelata in tempi stretti e comunque, per ovvie ragioni, prima del 27 maggio: la data di presentazione del “vero” fondo per la ripresa da parte della Commissione, l’istituzione incaricata di fare sintesi fra le posizioni dei vari paesi in un’unica proposta poi vincolata al via libera del Parlamento e dei capi di Stato e di governo riuniti nel Consiglio europeo.