E' vero che non solamente in Italia l'economia sta tornando a peggiorare sulla scia del ritorno di fiamma del virus. Ma, in questo caso, mal comune non è mezzo gaudio perché, rispetto ai nostri partner, noi ripartiamo da una posizione molto peggiore. Tutto è proprio da rifare perché non saranno certo sufficienti i “ristori” appena varati dal governo.

Anche se Conte & C. hanno cercato di stringere i cordoni della borsa per evitare scostamenti di bilancio ancora più forti, è chiaro che la forbice si allargherà sempre più tenendo conto che non potremo contare, nei primi mesi dell'anno prossimo, sui soldi del Recovery Fund.

Se teniamo conto che, per il primo “lockdown” di primavera, abbiamo varato misure per più di cento miliardi, secondo qualche economista calcola ci vorranno adesso ulteriori stanziamenti per 50-60 miliardi, una grande emorragia che porterebbe il rapporto deficit/Pil a livelli mai raggiunti prima.

Ecco perché, in questo momento, è necessario che maggioranza e minoranza superino contrasti e divisioni per affrontare assieme la nuova emergenza. E' giunto il momento di dire basta ai tanti bracci di ferro, a cominciare dall'utilizzo per la sanità dei soldi del Mes che potrebbero arrivare subito: dobbiamo rifare tutto e pure in fretta.