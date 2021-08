Recovery fund, due volte l’anno lo Stato può chiedere una nuova tranche. Le regole

Cosa accade se la valutazione dà esito positivo

Prima ipotesi. La valutazione della Commissione ha esito positivo. La Commissione trasmette le proprie conclusioni al Comitato economico e finanziario, organo consultivo composto da alti funzionari di amministrazioni e banche centrali nazionali e adotta «senza indebito ritardo» una decisione che autorizza l’erogazione dei fondi.

Contributi e prefinanziamento a rischio se il giudizio della Commissione è negativo

Se invece la Commissione giunge alla conclusione che le riforme che il paese avrebbe dovuto fare non sono state compiute, e la valutazione ha esito negativo, il pagamento (totale o parziale) viene sospeso per riprendere solo dopo che lo Stato membro interessato ha adottato le «misure necessarie per garantire un conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi» . Se lo Stato, nonostante l’avvertimento della Commissione, non si muove, entro sei mesi la Commissione potrebbe disporre la riduzione proporzionale dell’ammontare del contributo finanziario. Se non vi fossero progressi concreti, dopo 18 mesi è prevista la possibilità di risolvere il contratto e disimpegnare l’importo del contributo finanziario). Non solo: eventuali prefinanziamenti sarebbero integralmente recuperati. È comunque assicurata agli Stati membri interessati la possibilità di presentare osservazioni.

La procedura del “freno d’emergenza”

È inoltre previsto che «in presenza di circostanze eccezionali l’adozione della decisione che autorizza l’erogazione del contributo finanziario (...) può essere rinviata fino a tre mesi». Il regolamento fa qui riferimento alla cosiddetta “procedura del freno d’emergenza”, concordata in sede di Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 ma non codificata all’interno del regolamento: qualora uno o più Stati membri ritengano che vi siano stati seri scostamenti dall’adempimento soddisfacente di traguardi e obiettivi, potrebbe richiedere di deferire la questione al successivo Consiglio europeo. Nessuna decisione potrà essere assunta finché il Consiglio europeo o l’Ecofin, da esso delegato, non abbiano discusso la questione «in maniera esaustiva». Per questa procedura si prevede, “di regola”, una durata non superiore a tre mesi.