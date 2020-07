Recovery Fund e bilancio: ecco le poste in gioco al Consiglio europeo

NGEU e debito Ue

Dietro l'ennesima sigla partorita a Bruxelles c'è il Recovery Fund, o se si preferisce, il “piano Marshall” europeo per il dopo-Covid. Sarà finanziato con prestiti sottoscritti sul mercato dei capitali dalla Commissione europea per conto dell'Unione, fino ad un massimo di 750 miliardi di euro. Si tratta di uno strumento “provvisorio”, nel senso che l'emissione di debito Ue non potrà andare oltre la fine del 2026. Dal 2027 inizieranno i rimborsi che si dovranno concludere entro il 2058, 32 anni dopo. Il debito così contratto sarà garantito dall'incremento temporaneo, fino allo 0,6%, delle risorse proprie Ue, le entrate dirette UE, distinte dai contributi degli Stati membri: tassa sulla plastica non riciclata e in prospettiva un meccanismo di aggiustamento sulle emissioni dei prodotti importati, digital tax e la revisione del sistema di emission trading (Ets). Ciò consentirà di avere un costo della raccolta molto basso, prossimo allo zero, grazie al merito di credito dell'Unione, da tripla A. Dalle discussioni della vigilia è emersa la possibilità che l’importo complessivo venga ridotto intorno ai 600 miliardi di euro. Ma ne riparleremo più avanti.

Come saranno distribuiti i 750 miliardi

I 750 miliardi raccolti sul mercato saranno usati per erogare prestiti agli Stati membri, fino ad un massimo di 250 miliardi, e per sovvenzioni a fondo perduto, gli altri 500 miliardi. I prestiti avranno un tasso d'interesse commisurato al costo della raccolta, dunque molto basso, di cui beneficeranno i Paesi come l’Italia che hanno rating bassi un costo del debito elevato. Dei 750 miliardi, 560 (310 a fondo perduto e 250 di prestiti) saranno destinati a finanziare le riforme e gli investimenti degli Stati membri. Il 70% delle risorse sarà assegnato tra il 2021 e il 2022, come proposto dalla Commissione a maggio, mentre il restante 30% sarà distribuito ai Paesi nel 2023 in base alla riduzione del Pil nel biennio precedente.

Gli Stati membri dovranno predisporre piani nazionali per l’utilizzo dei fondi (in Italia si discute in queste settimane del Piano nazionale di riforme) che la Commissione dovrà approvare entro due mesi dalla presentazione.

I piani dovranno essere coerenti con le raccomandazioni specifiche per Paese formulate dalla Commissione, ma nella valutazione si terrà conto anche della crescita potenziale, della creazione di posti di lavoro e dell'impatto sociale ed economico sulla transizione verde e digitale. I piani dovranno rispettare gli obiettivi della neutralità climatica al 2050 e i nuovi target al 2030. Secondo la proposta di Michel, dopo l'esame della Commissione, i piani nazionali devono essere approvati dal Consiglio a maggioranza qualificata.

Quest'ultimo punto è messo in discussione dall'Olanda che vorrebbe l'unanimità, ma nessuno altro sembra assecondare questa richiesta.