Recovery Fund e bilancio Ue: accordo tra Europarlamento e Consiglio

(EPA)

3' di lettura

La commissione bilancio dell'Europarlamento ha annunciato che è stato trovato un accordo politico preliminare con il Consiglio sul futuro finanziamento 2021-2027 del bilancio europeo, cui è strettamente associato Next Generation Eu. Si tratta di un passo decisivo per l'attuazione del fondo per ripresa e resilienza (Recovery Fund).



L'entità dei fondi a disposizione del bilancio 2021-2027 è stata elevata di 16 miliardi. Questo il risultato del negoziato tra Parlamento europeo e Consiglio. Proverranno principalmente dagli importi corrispondenti alle multe sulla concorrenza (che le imprese devono pagare quando non rispettano le norme europee), in linea con la richiesta di lunga data del Parlamento che il denaro generato dall'Unione europea rimanga nel bilancio della Ue. Il Parlamento aveva chiesto un incremento di 39 miliardi, il Consiglio di solo 9 miliardi. Il tetto del bilancio concordato a luglio è 1074 miliardi. 15 miliardi di euro rafforzeranno i programmi faro per proteggere i cittadini dalla pandemia Covid-19, fornire opportunità alla prossima generazione e preservare i valori europei. 1 miliardo di euro aumenterà la flessibilità per far fronte alle esigenze e alle crisi future.

Loading...

La massima priorità del Parlamento era garantire un aumento dei programmi faro che rischiavano di essere sottofinanziati in virtù dell'accordo del Consiglio europeo del luglio 2020, mettendo a repentaglio gli impegni e le priorità Ue, in particolare il Green Deal e l'agenda digitale. Grazie a l compromesso, in termini reali, il Parlamento europeo tra l'altro triplica la dotazione per EU4Health, garantisce l'equivalente di un anno aggiuntivo di finanziamento per Erasmus + e assicura che i finanziamenti per la ricerca continuino ad aumentare.

Parlamento e Consiglio hanno concordato sul principio che i costi a medio-lungo termine per il rimborso del debito dal fondo di recupero non dovrebbero né andare a scapito di programmi di investimento ben consolidati nel bilancio né comportare contributi basati sul reddito lordo nazionale molto più elevati da parte degli Stati membri. Pertanto, i negoziatori del Parlamento hanno elaborato una tabella di marcia per introdurre nuove risorse proprie nei prossimi sette anni. Questa tabella di marcia è incorporata nell '”Accordo interistituzionale”, un testo giuridicamente vincolante. Oltre al contributo basato sulla plastica a partire dal 2021, la tabella di marcia include una risorsa propria basata sull'Ets (sistema di scambio di quote di emissioni) (dal 2023, eventualmente collegata a un meccanismo di aggiustamento della frontiera del carbonio), un prelievo digitale (dal 2024) e un Risorsa propria basata sulla tassa sulle transazioni finanziarie nonché un contributo finanziario legato al settore societario o una nuova base imponibile comune per le società (dal 2026).

Per quanto riguarda la spesa dei fondi UEedi nuova generazione, il Parlamento si è assicurato che le tre istituzioni si riuniranno regolarmente per valutare l'esecuzione dei fondi messi a disposizione sulla base giuridica dell'art. 122. La spesa sarà spesa in modo trasparente e il Parlamento, insieme al Consiglio, verificherà qualsiasi deviazione dai piani concordati in precedenza. Lo strumento di rilancio anticrisi (Next Generation EU) si basa sulla disposizione del Trattato che non prevede un ruolo per il Parlamento europeo. I negoziatori del Parlamento hanno anche ottenuto una nuova procedura, instaurando un “dialogo costruttivo” tra Parlamento e Consiglio sulla base di una valutazione della Commissione, al fine di concordare le implicazioni di bilancio di qualsiasi nuovo atto giuridico proposto sulla base dell'articolo 122 . Saranno attuate metodologie di monitoraggio del clima e della biodiversità migliori per garantire che almeno il 30% dell'importo totale del bilancio dell'Unione e della spesa della Ue, per Next Generation Eu, sostenga gli obiettivi climatici e per garantire che il 7,5% della spesa annuale sia dedicata agli obiettivi della biodiversità dal 2024 e del 10% dal 2026 in poi.

“Il risultato è impressionante” ha detto il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz commentando l'accordo trovato a Bruxelles sul bilancio pluriennale Ue. Lo riferisce Dpa. “Il tempo stringe e il denaro è necessario con urgenza per molti paesi” ha proseguito il ministro tedesco e “dobbiamo agire velocemente in modo da poter contrastare con tutte le nostre forze gli effetti della pandemia anche a livello europeo”. La responsabilità passa al Parlamento e al Consiglio ha concluso ha aggiunto Scholz.