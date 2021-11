Recovery Fund e ripresa, il futuro comunitario parla di investimenti in efficienza e risparmio energetico

Ascolta la versione audio dell'articolo

Efficienza e risparmio energetico, investimenti, incentivi e agevolazioni fiscali: sono le parole chiave del pianeta business post pandemia, e sono i temi su cui le imprese si stanno concentrando.



Dopo la grande crisi innescata dal Covid-19, la ripresa è infatti finalmente possibile, grazie anche alla disponibilità di fondi resa concreta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dal Next Generation EU (o Recovery Fund).



In un quadro in cui i prestiti alle Imprese sono aumentati a marzo del 4,5% (dati Bankitalia), è evidente che l’opzione di accesso ad incentivi e contributi a fondo perduto diventi oggi sempre più interessante per il mondo produttivo, spiccando tra i punti più finanziati del PNRR la rivoluzione verde e la transizione ecologica.



Se quindi si profila una grande corsa agli strumenti finanziari disponibili, già in atto per molte realtà produttive, determinate a intercettare ogni possibilità per non perdere il treno della ripartenza, il percorso per raggiungere l’obiettivo è tuttavia ricco di insidie. Servono progetti convincenti, in linea con i temi imprescindibili di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, oltre a familiarità con il funzionamento dei meccanismi normativo-regolatori e la possibilità di accedere a finanziamenti e bonus.



In questo scenario, è evidente il valore aggiunto dato da un interlocutore qualificato che offra un servizio “chiavi in mano”. Iren Smart Solutions - forte della storia, dell'esperienza e del know-how del Gruppo Iren – si rivolge alle imprese e le supporta nell'individuazione di soluzioni tecniche ed economiche personalizzate, integrate, anche in modalità di Global Service Tecnologico.



Proponendosi come partner unico, Iren Smart Solutions sviluppa soluzioni di efficientamento con impianti, materiali e prodotti affidabili ed innovativi, includendo la possibilità di servizi di conduzione e manutenzione efficienti. Affiancandosi all'impresa come “general contractor”, può garantire inoltre risultati di risparmio energetico e farsi carico dell'investimento in qualità di E.S.Co. certificata UNI 11352. Le soluzioni proposte saranno attente all'efficienza e all'ambiente, in linea con le politiche green adottate dal Gruppo Iren, che continua ad investire, in chiave strategica, sulla crescita delle proprie produzioni da idroelettrico e fotovoltaico, contribuendo alla decarbonizzazione del pianeta.



L'approccio multidisciplinare consente alla multiutility di individuare soluzioni e progetti efficienti ed ecosostenibili, realizzando interventi a 360 gradi concreti e fruibili, anche grazie all'individuazione delle coperture finanziarie adeguate.



Con i fondi ed incentivi disponibili, le giuste idee e un’adeguata esperienza, giocare le carte giuste diventa mai come ora una mossa vincente.