Merkel: «Serve accordo su Recovery Fund, sosterremo 500 mld per il fondo». Von der Leyen: crisi peggiore di 10 anni fa

Le priorità della Merkel

Alle 18 l'incontro fra i quattro presidenti della Ue per fare il punto sul negoziato sul bilancio Ue 2021-2027 in vista del Consiglio del 17-18 luglio

«Dobbiamo cambiare l’Europa, se vogliamo preservarla. La nostra economia è stata colpita violentemente dal virus». Così la cancelliera tedesca Angela Merkel, in apertura del suo discorso alla plenaria dell’Europarlamento a Bruxelles. Merkel, al suo primo viaggio all’estero dai mesi del lockdown, ha riepilogato i punti-chiave del semestre Ue a guida tedesca: diritti, coesione, clima, digitalizzazione e responsabilità della Ue nel mondo. «La nostra economia europea è stata fortemente scossa, milioni di posti di lavoro si sono persi, i cittadini hanno vissuto la paura della propria sopravvivenza economica e ora hanno bisogno del nostro sostegno» ha aggiunto la cancelliera.

Merkel: i diritti valgono per tutti. L’Europa più forte se rafforziamo coesione

Merkel si è soffermata sul tema dei diritti, sottolineando come la sospensione delle libertà nel vivo della pandemia non debba diventare un precedente per «svuotare» i principi democratici. La cancelliera ha invitato a una maggiore coesione, dichiarando che il principio-guida della presidenza tedesca sarà la maggiore solidarietà fra i paesi Ue.



Recovery fund: bene proposta Commissione, ora accordo entro l’estate

Merkel è tornata anche sul dibattito sul recovery fund, già anticipato in conferenza stampa. «Bene che la Commissione abbia aderito a proposta franco-tedesca - ha detto - Serve una intesa, spero entro l’estate, abbiamo davanti l’abisso per la nostra economia. Sosteniamo la dote da 500 miliardi per tutta l’Europa». Merkel ha anche annunciato un rafforzamento del programma Garanzia Giovani, nell’ottica di un interesse attivo per il futuro di giovani e bambini.

Clima, verso economia a emissioni zero. L’Europa sia sovrana nel digitale

«Dobbiamo andare verso un’economia a emissioni zero. Per me è importante che la neutralità del clima, come obiettivo, come venga formalizzata in maniera giuridica. La tappa del 2050 è intermedia». Merkel ha ribadito anche il peso di una «rivoluzione digitale» dellla Ue, rivendicando l’urgenza della «sovranità digitale» della Ue su materie come intelligenza artificiale e quantistica, oltre alla «protezione della fake news».

Brexit, accordo entro l’anno. Non voltiamo lo sguardo sulle migrazioni

Merkel ha poi parlato delle «responsabilità» della Ue nel mondo, ovvero il quadro di alleanze e relazioni internazionali del blocco comunitario. Merkel ha auspicato un accordo sulla Brexit entro l’anno, anche se «eufemisticamente» sono stato compiuti pochissimi progressi. La cancelliera ha invitato poi i partner a «non voltare lo sguardo» su un’altra urgenza in agenda del semestre, le migrazioni.