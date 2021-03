Recovery fund, solo l’Italia chiede tutti i prestiti

3' di lettura

L’Italia è per ora l’unico Paese dell’Unione europea intenzionato a utilizzare tutta la dote finanziaria prevista dalla Recovery and Resilience Facility (RRF). La bozza di piano presentata alla Commissione prevede infatti l’utilizzo di tutti i prestiti disponibili, pari a oltre 122 miliardi di euro, oltre ai 68,9 miliardi di sovvenzioni. Molti, soprattutto i paesi del Nord Europa , in grado di finanziarsi sul mercato dei capitali alle stesse condizioni dell’Unione europea o anche meglio, non prevedono...