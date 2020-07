Recovery Fund, vertice in salita e tensione tra i “frugali” del Nord e il Sud Difficile una conclusione a breve del Consiglio Ue che dovrà decidere sul pacchetto di rilancio da 750 miliardi e sul bilancio pluriennale (MFF) da oltre 1.00 miliardi di Antonio Pollio Salimbeni

Macron: al Consiglio europeo è "il momento della verità"

5' di lettura

È del tutto improbabile che nelle prossime ore si capisca se c'è lo spazio per un accordo tra i Ventisette sulla risposta finanziaria comune alla crisi e sul bilancio Ue 2021-2027. Infatti, è il momento del “guardarsi uno di fronte all'altro e fare la rassegna dei primi piccoli movimenti cui ciascun leader può alludere, per poi aspettare che la solita cancelliera appoggi sul tavolo una delle sue carte coperte per dare una svolta alle discussioni”, indica una fonte informata sul dibattito in corso al Consiglio europeo.

Linee rosse invariate

Le linee rosse dei vari fronti non sono cambiate e la più esplicita sarebbe stata la Danimarca che ha chiesto di ridurre a 1050 miliardi il volume del bilancio europeo da 1074 proposto dal presidente Ue Michel. E, a nome degli altri “frugali” (Olanda, Austria e Svezia) ha difeso il mantenimento dello sconto al contributo nazionale al bilancio, che interessa anche la Germania. Al centro del braccio di ferro restano il volume di Next Generation Eu con al centro il Recovery Fund da 560 miliardi (su un totale di 750 miliardi), l'equilibrio tra sussidi e prestiti (la Finlandia chiede più prestiti e meno sussidi rispetto all'attuale proposta 250 e 500 miliardi rispettivamente). E la ‘governance', cioè chi decide su rispetto delle condizioni per ottenere gli aiuti e sugli esborsi. Oltre alla questione del rispetto dello Stato di diritto: l'Ungheria, spalleggiata dal Gruppo di Visegrad (Polonia, Cechia e Slovacchia) ne da una questione chiave per dare il via libera a un accordo. Domani nuova riunione, forse prolungamento a domenica e, in mancanza di intesa, rinvio a nuovo incontro entro fine mese.

Le minacce di veto di Olanda e Ungheria

“È presto per dire quale direzione prenderà la discussione”, indica una fonte diplomatica europea. In successione sono stati affrontati vari temi chiave del negoziato. Intanto, la dimensione finanziaria del bilancio Ue e gli sconti ai frugali più Germania, eredità del passato che la Brexit non annullerà, con Macron fortemente contrario. Tuttavia quella francese pare essere una posizione tattica: essendo interessata la Germania il presidente Macron tira la corda su questo tema per usarlo come arma di scambio con i frugali per il via libera a un accordo sul resto.

Poi la dimensione di Next Generation Fund, con i frugali che puntano a una sforbiciata e il fronte del Sud che fa quadrato sulla proposta da 750 miliardi. Anche Macron e Merkel difendono la proposta von der Leyen costruita sulla base della proposta franco-tedesca di 500 miliardi in trasferimenti agli Stati.

Tuttavia circola con insistenza l'ipotesi di una sforbiciatina anche al pacchetto di 750 miliardi che potrebbe riguardare non il Recovery Fund, che ne vale 560 di cui 250 di prestiti e 310 di sussidi (il resto dei sussidi passa da altri canali finanziari). Qualcuno evoca un taglio di qualche decina di miliardi, fra 25 e 50, ma è troppo presto per pronunciarsi sulle cifre. Poi le condizioni della ‘governance': il premier olandese Rutte ha confermato la sua posizione rigida in base alla quale gli Stati devono avere voce in capitolo nella valutazione della validità dei piani nazionali di riforme, nella loro supervisione e nell'esborso delle tranche dei versamenti.