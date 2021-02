Recovery fund, la Lega voterà sì al Parlamento Ue Gli eurodeputati del Carroccio voteranno a favore del Recovery and Resilience Facility, l’asse portante del Recovery fund di Alb.Ma.

Il leader della Lega Matteo Salvini subito dopo le consultazioni con Draghi - Epa

Si rafforza la virata “europeista” della Lega. I parlamentari Ue del Carroccio hanno annunciato che voteranno in plenaria a favore del Recovery and Resilience Facility, il fondo da 672,5 miliardi di euro che rappresenta il cuore del cosiddetto Recovery fund. La conferma è arrivata da una nota firmata dagli eurodeputati leghisti Marco Zanni, che ricopre anche la carica di presidente del gruppo sovranista Identità e Democrazia, e Marco Campomenosi, capo delegazione del Carroccio al parlamento Ue.

Il sì definitivo è stato annunciato al termine delle consultazioni fra il leader leghista Matteo Salvini e Mario Draghi. «Preso atto dell'impegno che non ci sarà alcun aumento della pressione fiscale, che la stagione dell'austerity è finalmente archiviata, che si ridiscuteranno i vecchi parametri lacrime e sangue e che si aprirà una stagione nuova per l'utilizzo dei fondi del Recovery, prendiamo l'occasione per riportare l'Italia protagonista - si legge nella nota - Voteremo a favore del Recovery Resilience Facility per dare concretezza alla fase nuova che sta per iniziare». L’esito delle votazioni è atteso per la mattina del 10 febbraio, visto che i tempi di scrutinio sono allungati dalla modalità di svolgimento in remoto dell’assemblea di Bruxelles.

Fdi verso l’astensione, i malumori nel fronte sovranista

La presa di posizione segna un nuovo smarcamento della Lega dalle sue posizioni più conflittuali con Bruxelles, incluse quelle contro lo stesso pacchetto del Recovery fund. In una nota dello scorso 10 gennaio, firmata sempre da Zanni, Campomenosi e il responsabile economico del partito Alberto Bagnai, la Lega annunciava che i suoi eurodeputati si sarebbero astenuti dal voto sul regolamento.

A rimanere fermi sulla schede bianca sono i (futuri ex) alleati di Fratelli d’Italia. Gli eurodeputati del partito di Giorgia Meloni, che nella Ue appartiene alla famiglia dei Conservatori e riformisti, sono orientati all’astensione e hanno polemizzato con gli «stucchevoli attacchi» in arrivo dai Cinque Stelle contro la linea del partito. «A Bruxelles - ha scritto in una nota Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al parlamento Ue - continuano gli stucchevoli attacchi del M5S a Giorgia Meloni e a Fratelli d'Italia, rei di dire agli italiani la verità su strumenti finanziari che, nati per sostenere la ripresa del tessuto produttivo colpito dalla pandemia, si stanno trasformando in qualcosa di diverso».

Al momento non è chiaro se il cambio di rotta della Lega possa inasprire gli screzi emersi in Identità e democrazia, la famiglia sovranista del Parlamento Ue che ospita al suo interno i 29 deputati del Carroccio eletti nel 2019. Jörg Meuthen, portavoce federale degli alleati di Alternativa per la Germania, si era espresso in maniera critica proprio su Draghi, bollandolo su Twitter come il «gran maestro del debito» pronto a «organizzare la distribuzione del denaro».