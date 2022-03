Recovery in linea con gli obiettivi Ue. Rush finale per quote nazionali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Scatta una nuova verifica sul Pnrr per l’Italia che dovrà dimostrare di aver raggiunto 7 nuovi target Ue da centrare entro fine marzo. E su questi obiettivi (contratti di sviluppo, idrico, housing sociale, digitalizzazione parchi nazionali, rigenerazione urbana, mappatura insediamenti abusivi e programma della qualità dell’abitare), il governo dovrebbe strappare la piena sufficienza di Bruxelles.

Insieme alle scadenze Ue, i vari ministeri porteranno però al tavolo con gli ispettori Ue, arrivati a Roma per fare il punto sull’attuazione del Piano, anche 30 step intermedi che non sono sanzionati a livello europeo, ma che le amministrazioni si sono dati per rispettare la tabella di marcia complessiva. E, per raggiungerli, in queste ore è partita una vera e propria corsa come quella messa in campo a fine dicembre per garantirsi la promozione di Bruxelles, che chiederà conto anche dell’andamento delle riforme.

Mite

Entro giugno, il Mite dovrà chiuderne due (economia circolare e rifiuti), su cui l’iter è in linea con i tempi, essendo stata conclusa la consultazione sul primo fronte e avviata, sul secondo, la valutazione ambientale strategica. Avanti, poi, anche sull’efficienza energetica (dove è stato già centrato il target di fine giugno) e sull’idrogeno dove è stato firmato l’accordo di programma con l’Enea per l’investimento su ricerca e sviluppo.

Uno degli obiettivi più brillanti raggiunti in questa tornata è quello del programma “Qualità dell’abitare”: 159 convenzioni firmate fra ministero delle Infrastrutture e Regioni/Comuni (rispetto al target di almeno il 30%). Più nebuloso l’altro, sulle semplificazioni per gli investimenti idrici: curioso, anzitutto, che fosse indicato al 1° trimestre 2022 nella delibera del Consiglio Ue del 13 luglio 2021, ma solo al 30 giugno nel decreto Mef che l’ha recepito. Nel Dl 152/2021 sono entrate le prime norme, mentre in preparazione c’è un Dm Mims sulle procedure per valutare gli investimenti, mentre il piano nazionale citato dal target non è all’ordine del giorno. In compenso il Mims ha già distribuito le risorse disponibili. Probabile chiarimento con Bruxelles sul punto.

Sviluppo economico

Quanto allo Sviluppo Economico, è stato centrato il traguardo Ue con il via al decreto che delinea l’utilizzo dei contratti di sviluppo per le filiere produttive. È stato inoltre pubblicato il successivo decreto direttoriale per l’avvio delle domande delle imprese: 11 aprile. Pubblicato e anche chiuso, rispetto alle scadenze del ministero del Sud, il bando di gara per progetti di contrasto alla povertà educativa.