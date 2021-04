Recovery, oggi l’ok finale in Cdm. Primi piani approvati all’Ecofin del 18 giugno

2' di lettura

Incassato il via libera del Parlamento, è atteso in Consiglio dei ministri l’ok al Recovery plan da 248 miliardi. Dopo la riunione di questa mattina una nuova si svolgerà alle 16.30 per l'esame finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma prima dovrebbe essere convocato un nuovo incontro con le Regioni sul testo definitivo. L'Italia deve inviare il suo Piano nazionale di ripresa e resilienza entro il 30 aprile all'Ue. Intervenuto prima alla Camera e poi al Senato per illustrare i contenuti del Recovery plan italiano, il premier Mario Draghi ha riconosciuto che il Parlamento ha avuto a disposizione tempi stretti per esaminare il documento, ma allo stesso tempo ha ricordato che la data del 30 aprile per inviare il piano a Bruxelles «è una data per avere subito i soldi».

Giovannini: oggi ok governo, investimenti sicurezza



«Oggi il governo approva il Pnrr, un passaggio cruciale, atteso da molti mesi, che però vede accanto all'uso dei fondi del Next Generation Eu, un investimento fortissimo di 30 miliardi per un fondo complementare a cui si aggiungono 10 miliardi per il completamento dell'Av Sa-Rc e il completamento della Brescia-Vicenza-Padova di Av e soprattutto si aggiungono 15 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione, che viene rifinanziato, e quasi 80 miliardi dei fondi comunitari ordinari», ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini.

Primi piani approvati all’Ecofin del 18 giugno



Intanto il premier portoghese Antonio Costa, che detiene la presidenza di turno della Ue, ha dichiarato che la «presidenza portoghese metterà in calendario l'approvazione dei primi piani di Recovery «all'Ecofin del 18 giugno. Siamo anche pronti a convocare un Ecofin straordinario l'ultima settimana di giugno per approvare la seconda ondata di piani. Non possiamo perdere altro tempo, dobbiamo rilanciare la ripresa». Lo ha detto congratulandosi con Francia, Germania e Grecia per l'invio dei piani. Il Portogallo è stato il primo a presentarlo.