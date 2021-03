Recovery plan, Cingolani: modello Genova esempio di governance virtuosa

11:03 Cingolani: occorre rivedere aste per impianti fonti rinnovabili

«Occorre rivedere il meccanismo delle aste per gli impianti di fonti rinnovabili: ancora di recente, in Spagna la domanda relativa agli impianti eolici è stata tre volte superiore all'offerta, mentre in Italia è stata aggiudicata meno di un quarto della capacità messa a gara». Così Roberto Cingolani, Ministro della Transizione ecologica, in audizione in Commissione riunite Ambiente e Attività produttive di Camera e Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero.