Recovery plan: il clima come bussola per indirizzare i finanziamenti green

Quaranta misure green in sette settori economici per raggiungere la riduzione del 55% delle emissioni di gas serra al 2030. Le ha presentate Italy for Climate perché l’Italia, dopo un decennio di buone performance ha rallentato la corsa verso gli obiettivi climatici. E ha rallentato il passo sulla strada della decarbonizzazione. Dopo anni di buone performance, che tra il 2005 e il 2014 hanno visto diminuire del 27% le emissioni, hanno portato a un taglio di 160 milioni di tonnellate di gas serra, dal 2014 al 2019, in concomitanza con una timida ripresa economica, ha raggiunto solo l’1,6% di riduzione. Il report è stato presentato in occasione della Conferenza nazionale sul clima, organizzata da Italy for Climate, iniziativa promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile e da un gruppo virtuoso di imprese (Chiesi, Conou, Davines, e2i, Erg, illy, Ing) in preparazione della Cop26, con il patrocinio di ministero dell'Ambiente, Enea e di Ispra, in collaborazione con Regeneration 20|30, e con il supporto di SapereAmbiente.

La road map per ridurre i gas serra

La road map climatica è una proposta aperta, di confronto con i principali stakeholder nazionali, per declinare in Italia l’ambizioso progetto europeo di diventare la prima regione climate neutral del mondo, con lo scopo di fornire indicazioni di indirizzo per i finanziamenti del Recovery Plan nazionale, che secondo Ursula Von der Leyen dovranno essere dedicati, almeno per il 37%, a misure per il clima. «Siamo di fronte a un passaggio epocale - ha detto Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile -. Se non sapremo tradurre in pratica l’indicazione europea di destinare al clima una quota rilevante dei finanziamenti per la ripresa dalla più grande crisi economica dal dopoguerra, il rimbalzo delle emissioni dopo il crollo del 2020 ci allontanerà di nuovo dai nostri obiettivi».

Costa: attraverso il Recoveru plan aiutare le aziende nella transizione

«La roadmap climatica per l'Italia è un percorso da costruire insieme. Noi abbiamo già ben iniziato riunendo gli Stati Generali e definendo con l'Unione europea il modo di intervenire rispetto al Recovery fund e quindi al Recovery plan attraverso le schede. É un percorso che stiamo definendo con l'Unione Europea dove l'elemento principale è il green», ha detto in un videomessaggio il ministro dell’Ambiente Sergio Costa che ha anche ricordato che da una parte ci sono i cittadini che chiedono il green, dall’altra ci sono le aziende. «Dobbiamo aiutare queste aziende in un momento di transizione, attraverso il Recovery Plan, a trasformare la funzione produttiva in modo che poi possano camminare sulle loro gambe», ha concluso Costa.

Fraccaro: contrastare il cambiamento climatico è una priorità

«Contrastare il cambiamento climatico dev'essere una priorità, è necessario cambiare paradigma ripartendo dalle infrastrutture e dalle grandi reti dell'energia – ha sottolineato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro nel corso del webinar di Italy for Climate - Dobbiamo promuovere una grande trasformazione del nostro tessuto sociale a livello globale e questo richiede forti investimenti pubblici. Per questo abbiamo promosso il Green deal. Se la soluzione per i problemi climatici è un grande Piano Marshall, questa è la soluzione anche per i problemi economici». Lo Stato, ha detto ancora Fraccaro, « ha il compito di favorire la transizione verso lo sviluppo sostenibile e come Governo stiamo lavorando per questo».

Boccia: imporre alle poliche pubbliche un vincolo chiaro

«Oggi in Parlamento approveremo il primo provvedimento in direzione recovery fund – ha detto il ministro per gli Affari regionali e Autonomie Francesco Boccia -. Penso che da qui a fine anno e poi da gennaio ad aprile del 2021 avremo il quadro definitivo non solo delle risorse quadro che vanno nella direzione della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile ma avremo anche le misure di dettaglio. Anche per questo credo abbia senso tagliarci i ponti alle spalle e imporre sulle politiche pubbliche un vincolo molto chiaro».