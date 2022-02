Recovery Plan, nei Comuni progetti al via per 28 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

C’è un numero in grado di spiegare con una certa efficacia le preoccupazioni che circondano le chance di attuazione del Pnrr nei Comuni: 28,1 miliardi. È il valore dei progetti che in queste settimane occupano in vari punti la rampa di lancio del Recovery declinato in chiave locale: i bandi in scadenza nei prossimi due mesi valgono 10,8 miliardi, in un ventaglio di interventi che vanno dall’edilizia scolastica al potenziamento di tempo pieno, mense e sport negli asili nido e nella scuola primaria fino all’economia circolare.

Quest’ultimo bando è stato appena prorogato di un mese a metà marzo, ha spiegato ieri il ministero della Transizione ecologica, per far crescere ancora le 1.400 domande arrivate fin qui per un totale di 1,6 miliardi sui 2,1 disponibili (divisi fra Comuni e imprese). Di 15,4 miliardi è invece la somma degli interventi che hanno appena trovato i decreti di riparto dei fondi, come accaduto per gli investimenti nella «rigenerazione urbana», o li aspettano a breve, come accade alle risorse per la mobilità. Altri due miliardi è la cifra che accompagna i progetti in via di attivazione.

IL CENSIMENTO

Il censimento, riassunto nella tabella qui riportata e ricavato dalla documentazione appena presentata dall’Anci alla Camera (Sole 24 Ore di giovedì 10 febbraio), disegna i contorni di una marcia a tappe forzate. Perché la spesa si spalma su tutti gli anni del Piano, fino al 2026.

Il timore di non farcela

Ma è in queste settimane che si giocano le tappe cruciali dei bandi e dei progetti su cui dovrà correre l’attuazione. E i timori di non farcela sono molti. Anzi, si tratta di qualcosa di più che timori. «Noi abbiamo la certezza che non riusciremo a spendere tutto entro il 2026 con queste procedure», si è lasciato andare l’11 febbraio il presidente dell’Anci Antonio Decaro intervenendo in mattinata ad Agorà Extra su Rai Tre: «Servono semplificazioni ulteriori, è inutile prenderci in giro», ha chiosato il sindaco di Bari.

Attenzione. Prima di cedere allo sconforto è bene precisare i termini della questione. Ancora ieri il presidente del Consiglio Draghi ha voluto ribadire che «le aggiudicazioni dei bandi sono le più alte degli ultimi 20 anni, e sono circa tre volte quelle del 2021». In questa corsa anche i Comuni hanno fatto la loro parte con una vivacità progettuale più intensa del previsto, come mostra il bando sulla «rigenerazione urbana» travolto da una mole di progetti tale da spingere il governo a preparare l’emendamento ora in arrivo per finanziare con 905 milioni i 541 interventi rimasti esclusi dai 3,3 miliardi del primo giro.