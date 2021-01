Recovery plan, Conte apre ai sindacati: «È migliorato, confronto sia intenso» Il premier ha chiesto ai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil un confronto intenso

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte (foto Reuters)

Il premier ha chiesto ai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil un confronto intenso

2' di lettura

Conte ha incontrato i sindacati e aperto a un «confronto intenso» sul Recovery plan. «Con il Recovery plan ci sarà una crescita significativa del Pil - ha poi aggiunto - ma anche degli indici di benessere. Contiamo di avere un impatto positivo per una crescita di almeno 3 punti in più nel 2026 rispetto a quella già prevista».

L’incontro con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil è stato in videocollegamento. Secondo quanto riferiscono alcuni partecipanti, il presidente del Consiglio ha sottolineato che il contributo dei sindacati sarà «valorizzato, perché questo passaggio che faremo con voi ci spingerà a modificare ulteriormente, per quanto necessario e opportuno, questo progetto». Conte lunedì vedrà le imprese. Il confronto con le forze sociali e imprenditoriali deve essere di grande aiuto per arricchire il Piano, ha aggiunto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri: anche lui ha partecipato alla videoconferenza.

Loading...

Conte ai sindacati, voglio confronto intenso

«Oggi inizia il confronto con le parti sociali. Un confronto che vogliamo intenso e costruttivo. Abbiamo una versione aggiornata, oggettivamente migliorata, del Piano. Questo Piano deve servirci a liberare il potenziale di crescita dell'economia, a dare impulso alla produttività e all'occupazione». Così il premier, come informa Palazzo Chigi.

Gualtieri, fiducioso Recovery plan sarà trasformativo, 300 miliardi in 6 anni

Il ministro dell’Economia si è detto fiducioso che alla fine del percorso l'Italia sarà in grado di presentare in Europa un piano molto significativo con un impatto trasformativo in grado di colmare i gap infrastrutturali lungo tre assi verticali, digitalizzazione e innovazione, sostenibilità sociale e ambientale, equità e coesione sociale, e con tre grandi priorità trasversali: equità di genere, sostegno ai giovani e riequilibrio territoriale, a partire il Mezzogiorno. Gualtieri ha riferito che l'Italia è entrata nel Gruppo dei 15 paesi che hanno presentato una bozza del Piano e ora serve un doppio lavoro: un rigoroso confronto con la Commissione europea e una condivisione con il Paese. Il ministro ha ricordato che il Piano prevede il 70% delle risorse destinato a investimenti, con le risorse aggiuntive dei Pon e in connessione con la Manovra: complessivamente, usando un parametro come quello adottato dalla Francia - è stato il suo ragionamento - stiamo delineando un intervento da 300 miliardi nei prossimi sei anni.