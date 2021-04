Recovery plan, Bombardieri: «Lavoro vera emergenza del Paese». Landini: «Subito riforma ammortizzatori sociali». Sbarra: «Verificare le ricadute economiche e occupazionali»

14:17 Landini: «Subito riforma degli ammortizzatori sociali»

«Sulla proroga del blocco dei licenziamenti ci sarà un incontro domani al ministro del Lavoro. Senza, è chiaro che dal 1 luglio per tutto il settore industriale e delle costruzioni ci sono centinaia di migliaia di posti di lavoro che potrebbero essere a rischio. Darci il tempo necessario per arrivare a una riforma degli ammortizzatori sociali degna di quel nome è responsabilità. Non stiamo chiedendo la luna ma di superare l'estate per affrontare meglio la situazione», ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e i sindacati sul Pnrr. «Le riforme che si realizzano - ha detto - devono vedere un maggiore coinvolgimento delle parti sociali».