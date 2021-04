Recovery plan, con 442 sì Camera approva risoluzione di maggioranza. Draghi: «Superbonus, entro maggio Dl per semplificare»

Per riforma fisco serve ampia condivisione politica

Una riforma prevista dal Recovery plan italiano è quella fiscale. «Per riformare il sistema fiscale - ha detto Draghi - è auspicabile una ampia condivisione politica. Il Governo si è impegnato a presentare una legge delega entro il 31 luglio 2021. Il Parlamento sarà pienamente coinvolto e svolgerà un ruolo di primo piano. È presto - ha continuato il premier - per dare risposte su quale sarà la riforma del fisco. È essenziale che il lavoro del Parlamento giunga a compimento e che vengano fornite indicazioni politiche quanto più condivise e puntuali possibili».

Impegno ad accelerare pagamenti Pa crediti commerciali

«Sui tempi di pagamento della Pa - ha chiarito Draghi -, il Governo si impegna a implementare l'attività di monitoraggio già in corso con la Piattaforma per i crediti commerciali gestita dal ministero dell'Economia. Contestualmente, si provvede a rafforzare l'attività di sensibilizzazione nei confronti delle Pa per il miglioramento dei processi necessari ad accelerare le procedure di pagamento. Infine, le azioni di rafforzamento della Pa previsto nel Piano contribuiranno a migliorare la situazione dei pagamenti».

Al Sud 40% risorse,far ripartire crescita ferma

A chi ha messo in evidenza che le risorse destinate al Sud dal Pnrr non sono adeguate, Draghi ha replicato che per il mezzogiorno «il piano esplicita che le risorse corrispondono al 40% a fronte del 34 per cento della popolazione, 82 miliardi sono una cifra più alta del pil. Sono misure che si inseriscono in visione complessiva per far ripartire e accelerare una crescita del sud ferma da ormai mezzo secolo».

Entro 2026 banda larga ovunque, da maggio mappatura

«Per quanto riguarda la banda larga», ha continuato il presidente del Consiglio, nel Pnrr ci sono «6,31 miliardi per le reti ultraveloci, la banda larga e il 5G. L'obiettivo del governo è portare entro il 2026 reti a banda ultralarga ovunque senza distinzioni territoriali ed economiche. A maggio avviamo la mappatura dei piani d'investimento previsti dai privati per identificare le aree del Paese che senza interventi del governo resterebbero sfavorite. Per queste aree è previsto un contributo statale per assicurarci che non si creino nuovi divari digitali da qui al 2026».

Legge delega sulla riforma degli appalti entro il 2021

La legislazione nazionale sugli appalti pubblici sarà riformata e, ha spiegato Draghi, «a tal fine, si interverrà con una legge delega, da presentare entro il 2021».«La semplificazione delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni - ha aggiunto -è obiettivo essenziale per la riuscita del Piano e, più in genere, per il rilancio del settore delle costruzioni. In merito agli appalti, intendiamo riformare la disciplina nazionale, sulla base delle tre direttive UE (2014/23, 24 e 25, ndr), per renderla più snella rispetto a quella vigente, anche sulla base di una comparazione con la normativa adottata in altri Stati membri dell'Unione europea. “Inoltre - ha continuato Draghi - intendiamo prorogare le semplificazioni adottate con il Dl 76/2020 fino al 2023».