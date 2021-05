Recovery Plan e fondi Ue, ultima chance per il sud Italia: 210 miliardi da spendere in 7 anni

4' di lettura

Non si può più dire che il rilancio del Mezzogiorno è una questione di soldi. Se nei prossimi sette anni l’economia delle regioni del Sud non riuscirà a decollare per allinearsi ai ritmi di crescita del resto del Paese e magari anche un po’ di più, più vicina alla media europea, non dipenderà dalle risorse a disposizione.

Nei prossimi sette anni le sette regioni italiane che secondo i criteri europei sono classificate come meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) avranno a disposizione circa 210 miliardi di euro di risorse pubbliche (si veda il dettaglio nell’infografica), per oltre due terzi finanziati dall’Unione europea attraverso il Recovery Plan, i fondi strutturali 2021-2027, compresi quelli destinati allo sviluppo rurale (Feasr) oltre che il Fondo sociale (Fse) e il Fondo per lo sviluppo regionale (Fesr). La quota nazionale arriva dal cofinaziamento obbligatorio dei fondi strutturali europei e soprattutto (56 miliardi) dal Fondo sviluppo e coesione che però guarda all’orizzonte del 2032. L’importo cresce ulteriormente se si considera anche la quota della programmazione 2014-2020 che l’Italia deve spendere entro il 2023: 29,7 miliardi, come ha spiegato la ministra per il Sud, Mara Carfagna, il 19 maggio in Parlamento.

LE RISORSE EUROPEE E NAZIONALI PER IL MEZZOGIORNO Loading...

Gli obiettivi dei finanziamenti europei

Una piccola parte delle risorse in questione è sostanzialmente già stata spesa. Gli 8,4 miliardi di React-Eu, per esempio, oltre alle spese sanitarie straordinarie legate alla pandemia, serviranno a finanziare tra l’altro gli sgravi fiscali per le assunzioni di lavoratori nelle imprese del Mezzogiorno, in particolare di giovani e di donne. Tra le iniziative anche la riduzione delle tasse universitarie e borse di studio.

I programmi nazionali e regionali finanziati dal Fesr e dal Fse, come prevedono i regolamenti europei, sono destinati soprattutto a sostenere progetti di innovazione, l’imprenditorialità, le transizioni digitale e verde (in linea con il Next Generation Eu) e le reti di trasporto. Completano gli obiettivi investimenti per agevolare l’accesso a servizi sanitari, educativi e culturali di qualità, integrare i migranti e combattere l’esclusione sociale. Tra i programmi operativi che l’Italia sta mettendo a punto ci sarà un nuovo programma per la sanità (600 milioni) e verrà quasi raddoppiato a circa 2 miliardi il Pon Metro che non si limiterà a finanziare progetti nelle 14 città metropolitane ma viene esteso ai capoluoghi di medie dimensioni.

Ma la fetta più importante è quella di oltre 80 miliardi che arriverà dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, (Pnrr) o Recovery Plan che, nel rispetto dei paletti condivisi dai 27 Stati membri dell’Unione europea, destina il 37% delle risorse alla transizione verde e il 20% a quella digitale. Secondo le sei missioni in cui si articola il Pnrr, gli investimenti saranno in infrastrutture sia fisiche sia digitali, per la mobilità sostenibile ma anche in istruzione e ricerca, inclusione e coesione sociale e per la salute. Una delle opere più significative che il Pnrr dovrebbe avviare sarà l’alta velocità ferroviaria da Salerno, dove si ferma oggi, fino a Reggio Calabria.