Recovery plan, «una sfida europea». L’evento del Sole 24 Ore in tempo reale

11:12 Paolo Gallo, ad Italgas: serve coordinamento per i permessi

«Le persone devono avere le competenze per gestire i gas diversi sulla rete, sapere la pressione a cui viene consegnato il gas. La parte più complicata - ha sottolineato Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas - è la transizione di processi affinché questo hardware digitale possa essere gestito.

Siamo presenti in tutta Italia abbiamo una rete di 70mila km, uno dei problemi è la sburocratizzazione nel rapporto con la Pa. Faccio solo un esempio. Per fare un'estensione di una rete di qualche km noi impieghiamo 18 mesi per le autorizzazioni quando servono pochi mesi per i lavori. Serve un coordinamento tra le varie amministrazioni che devono dare i permessi che per noi sono una corsa a ostacoli».