Recovery Plan: McKinsey consulente del governo. E scoppia la bagarre politica L’indiscrezione rilanciata da alcuni organi di stampa e non smentita dall’esecutivo infiamma lo scontro e solleva molte critiche anche all’interno della stessa maggioranza

La scelta del governo Draghi di assoldare nel percorso di riscrittura del Recovery Plan il big americano della consulenza aziendale, McKinsey, già chiamato in passato a collaborare con Palazzo Chigi e il ministero dell’Economia su vari dossier, fa montare la polemica politica. La notizia, rilanciata oggi da alcuni organi di stampa, non è stata smentita dall’esecutivo, ma ha scatenato diverse critiche, anche all’interno della stessa maggioranza. L’affondo più duro è arrivato dall’ex ministro Dem Francesco Boccia interpellato da Rainews24: «Con tutto il rispetto per McKinsey, se le notizie uscite oggi fossero vere, sarebbe abbastanza grave».



Provenzano: serve un po’ di chiarezza

Sulla stessa falsariga anche un altro ex componente del Conte 2, l’ex ministro del Sud, Giuseppe Provenzano. «Un giorno trapela che Draghi “il Recovery se lo scrive da solo”, e va bè... Oggi che invece ci lavora McKinsey... - scrive su Twitter l’esponente democratico -. Un po' di chiarezza? Dobbiamo richiamare i migliori nello Stato, magari tra i giovani, non delegare a privati esterni funzioni fondamentali. C'è una norma, si attui».

Misiani: se schema cambiato, si comunichi al Parlamento

Anche l’ex viceministro Antonio Misiani non risparmia bordate al governo: «La governance del Pnrr è incardinata nel Ministero dell'Economia e Finanza con la strettissima collaborazione dei Ministeri competenti aveva detto Draghi al Senato. Se lo schema è cambiato, va comunicato e motivato al Parlamento», sottolinea il senatore del Pd su Twitter.

La difesa di Calenda: non vedo alcun problema

Chi, invece, scende in campo in soccorso dell’esecutivo è l’ex ministro e leader di Azione, Carlo Calenda: « I consulenti McKinsey o altro, si usano per scrivere piani strategici straordinari. Quando hai bisogno di elaborazioni veloci e verifica di fattibilità su progetti. Ma se la guida rimane saldamente nelle mani dei Ministri non vedo alcun problema, anzi. No polemiche inutili».

Meloni: governo pieno di tecnici e affida piano a un privato?

Ma la polemica non accenna a placarsi e si moltiplicano le prese di posizione. «È possibile che con tutti i ministri, viceministri, sottosegretari, capi dipartimento, capi uffici legislativi, task force, dirigenti, tecnici e funzionari dello Stato che abbiamo, il governo Draghi debba affidare la stesura del Recovery Plan ad una società privata di consulenza?», è l’affondo su Twitter della presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.