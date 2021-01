Recovery plan: nell’ultima bozza 55 miliardi di bonus, 120 di investimenti

Banda larga e economia verde

Per banda ultralarga e 5G ci sarebbero 2,64 miliardi, per la «space economy» 890 milioni. Nel pacchetto per l’economia verde, restano prioritari gli interventi per avviare gli impianti energetici da fonti rinnovabili oggetto del Piano nazionale energia clima, con 8,7 miliardi, e per lanciare la strategia sull’idrogeno «verde» con 1,34 miliardi. Proprio il pacchetto energia potrebbe far discutere, in considerazione dell’uso di risorse pubbliche anche per sostituire, in alcuni casi, investimenti che sarebbero stati a carico dei grandi gruppi privati. Spuntano poi 900 milioni per il rinnovo degli incentivi alle auto meno inquinanti nel periodo 2022-2024, da estendere ai veicoli commerciali e da applicare nella forma del credito d’imposta. Il target del governo per il 2026 è fissato in 378.378 immatricolazioni di veicoli a basse emissioni.

4,5 miliardi per il lavoro delle donne

Dal documento è sparito il riferimento al potenziamento della riforma della prescrizione, inviso ai renziani. Sul fronte lavoro si confermano invece i 4,5 miliardi per rilanciare l’occupazione femminile e una miglior conciliazione vita-lavoro. Tra le misure più significative tratteggiate dal Governo il potenziamento degli asili nido e dei servizi di prima infanzia.

L’obiettivo è raggiungere un’offerta media nazionale del 55% con la creazione di circa 415mila nuovi posti entro il 2026. Oggi l’Italia è ferma a un modestissimo 25,5%, contro una media europea del 35,1% di posti coperti. Spagna e Francia sono sopra il 50%.

Giovani e formazione

Altro capitolo delicato è quello che riguarda l’allineamento delle competenze, soprattutto dei giovani, e il decollo delle politiche attive, potenziando le prime misure previste in manovra (assegno di ricollocazione che torna a vantaggio di lavoratori disoccupati o in cig e fondo nuove competenze). Qui la sfida è gestire la delicata fase di transizioni occupazionali all’indomani della fine delle misure emergenziali messe in campo in questi mesi dall’Esecutivo Conte. Confermati gli 1,5 miliardi per il potenziamento degli Its, gli Istituti tecnici superiori.

Resta nella bozza il centro nazionale di ricerca e sviluppo in cybersecurity, osteggiato da Italia Viva ma che crea perplessità anche nel Pd. Tra le richieste dei dem c’è infatti quella di chiarire meglio «lo scopo della struttura, il modo in cui si relaziona e si integra con gli strumenti già oggi finalizzati alla tutela della sicurezza nazionale».