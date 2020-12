Recovery plan: dalla rivoluzione verde alla mobilità, alle famiglie, ecco le misure del piano da 196 miliardi

FALLIMENTI

Crisi d'impresa, le norme in un Dl

Anticipate alcune disposizioni

Si è predisposto lo schema di un decreto legge con cui vengono anticipate alcune disposizioni agevolative dell'utilizzo di strumenti di risoluzione della crisi alternativi al fallimento

GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Rinforzi per smaltire le liti in Cassazione

50 magistrati ausiliari

Per abbattere l'arretrato «endemico» della sezione tributaria della Cassazione, si prevede l'arrivo di 50 magistrati onorari ausiliari, in via temporanea e contingente.

DELEGA FISCALE

Per il nuovo fisco si parte dai ceti medi

Tasse ridotte in linea con Pnr

Il Governo non si discosta dal Pnr e nella parte introduttiva ricorda come uno degli obiettivi della prossima riforma fiscale sarà il taglio delle tasse per i redditi medi tra 40 e 60mila euro.

SISTEMA NAZIONALE

Certificazione della parità di genere

Norme ad hoc e incentivi

Prevista una riforma per l'istituzione di un “Sistema nazionale di certificazione sulla parità di genere”, con norme per l'attestazione della parità di genere e incentivi per le imprese. Per la parità di genere ci sono 4,2 miliardi, 3,2 miliardi sono per i giovani e le politiche del lavoro. Ci sono poi 5,9 miliardi per il capitolo vulnerabilità, inclusione sociale, sport e terzo settore e 3,8 per interventi speciali di coesione territoriale

ITS E DISCIPLINE STEM

Più risorse alla filiera tecnico-scientifica

Discipline legate al 4.0

Il governo conferma l'attenzione agli Its: si apre a un loro robusto rilancio anche con nuove risorse. Più in generale si scommette sulle discipline tecnicoscientifiche legate al 4.0. Per il potenzimento della didattica e del diritto allo studio ci sono 10,1 miliardi