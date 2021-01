Recovery Plan, sale al 70% la quota di investimenti. Bonus ridotti al 30% Ulteriore crescita dei fondi aggiuntivi, si attesteranno sui 125 miliardi. Alla Sanità 18 miliardi, crescono donne e sud. Ultimi ritocchi di Gualtieri. Ridotti i progetti di Giorgio Santilli e Gianni Trovati

Recovery Plan, Conte prova a stringere sui tempi

Ulteriore crescita dei fondi aggiuntivi, si attesteranno sui 125 miliardi. Alla Sanità 18 miliardi, crescono donne e sud. Ultimi ritocchi di Gualtieri. Ridotti i progetti

4' di lettura

L’ultima revisione del Recovery Plan a cui il ministero dell’Economia ha lavorato per tutta la giornata di martedì 5 gennaio punta a spingere verso il 70% la quota di risorse dedicate agli investimenti, limitando ancora la parte dedicata a bonus e sussidi (resta il superbonus al 110%, ma dovrebbe essere rivisto il finanziamento per il Patent Box). E dà un’altra spinta di qualche miliardo ai progetti aggiuntivi, quelli che non sono già contemplati nei programmi di finanza pubblica e servono ad accelerare la crescita italiana.

Ai 120 miliardi aggiuntivi (sul totale di 196) già definiti dalle bozze dei giorni scorsi ne erano stati aggiunti altri nove nelle tabelle delle ultime ore, ma Via XX Settembre raccomandava grande prudenza perché alla fine probabilmente solo una parte di quei nove saranno confermati. Alla fine si potrebbe chiudere intorno a 125 miliardi aggiutivi o poco oltre. Comunque un segnale forte alle forze politiche, considerando che con la prima bozza si era partiti da 105 miliardi aggiuntivi. Venti miliardi in più per rafforzare il piano della crescita (e per i partiti l’occasione di distribuire risorse sulle loro priorità), ma al tempo stesso una tenace resistenza a non andare troppo oltre, come pure chiedeva inizialmente il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. La preoccupazione, dichiarata esplicitamente dal ministro Gualtieri nei giorni scorsi, era di non aumentare troppo il deficit. Le risorse aggiuntive si compongono infatti della totalità delle sovvenzioni europee a fondo perduto (68 miliardi) e di una quota di prestiti: le prime non fanno deficit, le seconde sì.

Loading...

Martedì sera il documento era nelle mani del ministro Gualtieri per l’ultima revisione prima di partire alla volta di Palazzo Chigi. E oggi il ministro, a quanto trapela da fonti di maggioranza, avrebbe illustrato la bozza al premier in una lunga riunione a Palazzo Chigi, insieme ai ministri degli Affari Ue e del Sud, Enzo Amendola e Peppe Provenzano, che hanno lavorato insieme al Mef alla stesura del documento aggiornato.

Il riordino dell’impianto

Il lavoro degli ultimi giorni - prima con il ministro delle Politiche europee, Vincenzo Amendola, poi la lunga giornata al Mef, poi in serata un’ultima riunione notturna fra i due ministri - ha svolto una revisione profonda dell’impianto, che perde il lungo elenco di microprogetti da poche centinaia, e a volte decine, di milioni, figli di proposte spesso localistiche. Molti saranno accorpati, altri cancellati anche perché possono essere recuperati sotto altri programmi Ue ordinari come i Pon e i Fondi europei di sviluppo regionale. In altri casi, come quelli del finanziamento agli investimenti stradali, è stata ancora Bruxelles a intervenire per ricordare che per la Ue sostenibilità significa ferrovie, non strade. Alla fine si dovrebbe arrivare a ridurre l’elenco delle 52 linee di intervento, che poi erano diventate 55 nelle ultime ore, ma che richiedevano un intervento definitivo di risistemazione e accorpamento.

L’obiettivo che ha guidato il ministro dell’Economia Gualtieri e i suoi uomini nella preparazione del documento che arriva sui tavoli di Palazzo Chigi è stato quello di rafforzare i pilastri del piano, rappresentati anzitutto dalle due parole d’ordine prioritarie europee, transizione ecologica e digitale, e poi da sanità (il capitolo totalizzerebbe circa 18 miliardi compresa la quota per l’edilizia), infrastrutture, istruzione e formazione, occupazione femminile (anche con un rafforzamento del piano per gli asili nido e le scuole materne) e giovanile e ripresa dei settori a partire dal turismo.