Recovery Plan, va in scena la prima asta pubblica di Eurobond (e fa il pieno)

Sulla carta sono appena 2,5 miliardi di euro: una goccia nell’Oceano dei mercati obbligazionari e poca cosa anche rispetto agli 800 miliardi del piano Next Generation Eu da finanziare attraverso l’emissione di bond. Quello compiuto lunedì 27 settembre dalla Commissione europea, che per la prima volta ha collocato titoli a medio-lungo termine (5 anni per l’esattezza) attraverso un’asta «pubblica» e non con l’ausilio di un sindacato di banche, è però un altro piccolo passo compiuto da Bruxelles per...