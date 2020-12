Recovery: dal superbonus 110% ai progetti green, ecco il piano domani in Cdm. Tensione su saldi e task force Nella bozza estensione del superbonus 110%, ai progetti green 83 miliardi, risorse anche su digitale, asili e trasporti. Iv: «Non voteremo la struttura». Malumori anche nel Pd e nel M5S di Manuela Perrone

Recovery Fund, von der Leyen: "Con le riforme giuste, l'Italia puo' reinventarsi"

Nella bozza estensione del superbonus 110%, ai progetti green 83 miliardi, risorse anche su digitale, asili e trasporti. Iv: «Non voteremo la struttura». Malumori anche nel Pd e nel M5S

3' di lettura

Una bozza «sostanziosa» articolata in quattro capitoli: il quadro generale e gli obiettivi; le sei missioni (digitalizzazione, rivoluzione verde, infrastrutture per la mobilità, istruzione e ricerca, inclusione di genere, sociale e territoriale, salute) su cui insisteranno i 60 progetti complessivi, organizzati in 17 cluster; la governance, che si intende tradurre in un emendamento alla manovra; la valutazione di impatto sul Pil, sul recupero dei ritardi del Paese e sul rispetto dei target dell’Agenda Ue al 2030. Con tanto di budget e appostamenti.

Tensione alle stelle

Il documento di aggiornamento del lavoro sul Recovery Plan italiano approda lunedì mattina 7 dicembre in Consiglio dei ministri (che dovrebbe slittare dalle 9 alle 11), per essere poi trasmesso alle Camere. Ma non sarà una passeggiata. La tensione è altissima.

Loading...

Matteo Renzi ha detto chiaro e tondo che Italia viva in Consiglio dei ministri e in Parlamento «voterà contro ulteriori e pletoriche task force». È uno stop netto all’architettura gestionale, difesa sia dal premier Giuseppe Conte sia dal ministro dem dell’Economia Roberto Gualtieri. A Iv non piace né l’idea della struttura capitanata dai sei supermanager né il “triumvirato” Conte, Gualtieri e Patuanelli indicato come «comitato esecutivo» con la giustificazione che si tratta dei «ministeri di spesa».

Se Renzi e i suoi lo dicono apertamente, altri covano malumore senza esporsi. Un big M5S non usa mezzi termini: «La struttura non convince nessuno». I parlamentari Pd fibrillano e continuano a invocare un pieno coinvolgimento delle Camere, a partire dal capogruppo in Senato Andrea Marcucci. Anche qualche ministro storce il naso. Non a caso Gualtieri ha sottolineato il 5 dicembre come la norma sulla governance «non è un capriccio ma uno dei doveri che ci chiede la Commissione Ue». E che il team tecnico «avrà la funzione di aiutare e non di espropriare i titolari delle rispettive funzioni di spesa e di attuazione del Recovery Plan». Ovvero gli altri ministeri. Il timore che serpeggia nella maggioranza è invece proprio quello di un accentramento nelle mani di Conte e di ministri a lui vicini attraverso la creazione di una struttura parallela. «Più evidenziamo la necessità di condividere le scelte, più continua ad arroccarsi», è la diagnosi.

Dibattito sui saldi

Nasce anche da qui l’altro nodo ancora da sciogliere che sabato 5 dicembre teneva banco nelle interlocuzioni tra Palazzo Chigi e i dicasteri in prima linea: l’opportunità di indicare o meno i saldi di spesa nel documento. Perché anche sulla quantificazione delle risorse da appostare manca l’accordo politico.