Recovery: sale tensione sul superbonus, slitta ancora il Consiglio dei ministri. M5S e Fi: serve proroga fino al 2023

Si sarebbe dovuto tenere venerdì 23 aprile, poi il Consiglio dei ministri con all’ordine del giorno il Piano nazionale ripresa e resilienza è slittato alle ore 10 di sabato. Ma l’orario della nuova conovocazione per l’esame preliminare del testo in vista della presentazione alle Camere della prossima settimana non è stato rispettato. La riunione dovrebbe tenersi nel pomeriggio. Dietro il ritardo ci sono ancora nodi da sciogliere e nervosismo tra gli alleati di maggioranza. Ma soprattutto la partita sul superbonus che sarebbe finanziato solo fino al 2022 e di cui invece M5S e Fi chiedono un’estensione fino al 2023. Intanto proseguono le interlocuzioni con Bruxelles, dove il testo dovrà arrivare entro il 30 aprile.

Proroga superbonus

Il nodo politico è il superbonus al 110%, su cui Movimento 5 Stelle e Forza Italia hanno chiesto un impegno preciso con lo stanziamento di risorse per la proroga fino al 2023, una posizione condivisa anche dal Pd.

Un punto sul quale è intervenuto anche l’ex premier Giuseppe Conte: «La transizione ecologica è una priorità sia per me che per il Movimento 5 Stelle. È un’occasione imperdibile per il nostro Paese e non può essere rimandata per difetto di lungimiranza o carenza di volontà politica. In quest'ottica, il superbonus 110% è una misura fondamentale. La presenza del superbonus nel Pnrr è quindi essenziale. Non possiamo permetterci di creare incertezza sul futuro di questa misura. La misura del superbonus va prorogata fino al 2023 e, anzi, è necessario intervenire per renderla ancora più semplificata. Occorrono segnali politici forti e chiari».

M5S: segnale da Draghi

Il M5S si aspetta «inequivocabili segnali da parte del presidente del Consiglio già lunedì in Parlamento». In effetti rassicurazioni sulla copertura fino al 2023 potrebbero arrivare proprio nelle comunicazioni che il presidente del Consiglio Mario Draghi terrà alle Camere lunedì e martedì.

Gelmini sente Franco: garanzie su fondi in manovra

Ma anche Forza Italia si batte per l’estensione temporale della misura. Il ministro Maria Stella Gelmini ha sentito il ministro dell'Economia Daniele Franco chiedendo, a nome del suo partito, chiarimenti sul superbonus. Franco avrebbe garantito che nell’ambito della discussione sul Recovery fund, per il 2023 le risorse per l’agevolazione saranno indicate dalla prossima legge di bilancio.