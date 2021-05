Recovery: governance presieduta da premier, ministri “a rotazione”

2' di lettura

Una cabina di regia “a geometrie variabili” istituita a Palazzo Chigi, presieduta da Mario Draghi e di volta in volta composta dai ministri competenti, da allargare eventualmente ai presidenti di Regione quando sia necessario per questioni che riguardano specifici territori. E al Mef il compito del monitoraggio finanziario e del collegamento con Bruxelles. Sarebbe questo lo schema della governance per il Recovery Plan illustrato nel corso della riunione dei capi delegazioni con il premier, e che sarà tradotta in un decreto legge nei prossimi giorni.

Intesa su governance a 3 livelli, tavolo con parti

Stando a quanto riferito da fonti qualificate di governo, l’incontro ha registrato un “sostanziale accordo” di tutti i partecipanti alla cabina di regia sulla governance del Recovery. Il decreto legge delinea un sistema di governance articolato su tre distinti livelli: un livello politico, con cabina di regia a Palazzo Chigi e direzione generale al Mef; un livello di dialogo sociale, attraverso un tavolo permanente con parti sociali ed enti territoriali; un livello tecnico, con una segreteria tecnica presso la presidenza del Consiglio.

Focus su governance Pnrr

Una riunione di poco meno di 40 minuti, in cui si è parlato esclusivamente della governance del Pnrr, senza alcun accenno alle altre questioni aperte nel governo, dal braccio di ferro sugli appalti alla vicenda licenziamenti.

Verso Cdm in settimana su decreto governance

Nel corso della riunione è stato inoltre confermato che il decreto sulla governance verrà approvato in un Cdm che si terrà in settimana. «La regia, come da attese, sarà affidata a Palazzo Chigi e Mef, con il coinvolgimento dei ministeri -a seconda dei progetti in esame- e degli enti locali», spiega un ministro al termine della riunione.

Chi ha partecipato al vertice

Alla cabina di regia, presieduta da Draghi, hanno partecipato i ministri Franco, Colao, Cingolani ( in videocollegamento), Orlando, Garavaglia, Gelmini, Bonetti , Speranza, Patuanelli e il sottosegretario Garofoli.